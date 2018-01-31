В рязанском минздраве прокомментировали скандальное видео из ОКБ. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте регионального ведомства.
В сообщении отметили, что в помещениях больницы установлено круглосуточное видеонаблюдение. «Подобных происшествий за прошедший год видеокамерами не зафиксировано. Жалоб и обращений от пациентов в администрацию ОКБ не поступало», — заявили в министерстве.
«По словам главврача Дмитрия Хубезова, в настоящее время в больнице уделяется большое внимание безопасности пациентов, в частности, в приемном покое, где организована работа дежурных администраторов, разделены потоки пациентов, проведено переоборудование помещений», — сообщил минздрав.
Напомним,