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13:07, 7 февраля 2018 5 289
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Рязанская модель снялась для российского Playboy 4

Рязанская модель снялась для российского Playboy

Рязанская модель Наталья Соболева снялась для российского Playboy. Фото опубликованы на сайте мужского журнала.

Ранее Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких иностранных мужских журналов. Она снималась для Playboy и MAXIM South Africa. Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ. Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства.

Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


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1 день назад
Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

В интервью для RZN.info начальником городского управления транспорта Сергей Кулик рассказал о выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

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