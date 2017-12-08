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8:00, 8 декабря 2017 5 634
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Рязанская модель попала на обложку европейского мужского журнала. Фото

Рязанская модель попала на обложку европейского мужского журнала. Фото

Рязанская модель Наталья Соболева попала на обложку европейского мужского журнала «Lifestyle for men». Об этом RZN.info сообщила сама модель.

Интервью и большая фотосессия с рязанкой появится в декабрьском номере издания.

«Это яркая русская женщина, которая всегда очень хороша. Натали брюнетка — великолепная или эпатажная. Что может быть лучше? Думаем, ничего. Если ее горячей внешности для вас недостаточно, то вам понравится ее веселая жизнь», — говорится в аннотации к интервью.

Напомним, Наталья Соболева становилась «девушкой месяца» индийского мужского журнала. После этого она снялась для MAXIM South Africa. Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ.

Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства. Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


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