Рязанская модель попала на обложку европейского мужского журнала. Фото

Рязанская модель Наталья Соболева попала на обложку европейского мужского журнала «Lifestyle for men». Об этом RZN.info сообщила сама модель.
Интервью и большая фотосессия с рязанкой появится в декабрьском номере издания.
«Это яркая русская женщина, которая всегда очень хороша. Натали брюнетка — великолепная или эпатажная. Что может быть лучше? Думаем, ничего. Если ее горячей внешности для вас недостаточно, то вам понравится ее веселая жизнь», — говорится в аннотации к интервью.
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