Рязанскую модель приняли на отдыхе в Дубае за невесту Путина

Рязанку Наталью Соболеву приняли за невесту Владимира Путина во время отдыха в ОАЭ.
Девушка проводила отпуск в дубайском отеле, сотрудники которого узнали, что рязанка «очень дружна с российским президентом». Руководство приняло Соболеву за подругу Путина.
«Арабы начали относиться к словно к принцессе: немедленно предложили самый дорогой люкс, забросали цветами, подали роскошный лимузин, ублажали кулинарными шедеврами от шеф-повара», — рассказала девушка.
Рязанка отметила, что напрямую никто ее не спрашивал, какое она отношение имеет к Путину, а объясняться посчитала лишним и решила подыграть хозяевам отеля.
Напомним, Наталья Соболева