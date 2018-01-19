Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки

Фото рязанки Наталья Соболевой опубликовали на страницах журнала Playboy в Южной Африке. Снимки не остались без внимания местного миллиардера.
Девушка получила гонорар, «в десять раз превосходящий определенный журналом изначально». Это оказалось инициативой местного миллиардера, «который подобным образом пожелал свое восхищение и чувства». Поклонник пригласил рязанку на виллу, но девушка отказалась.
«Чувства африканского олигарха обернулись угрозами и пришлось срочно нанимать охрану. В итоге все закончилось благополучно: влюбленный одумался и выразил еще большее восхищение и уважение не только красотой, но и личностью», — рассказала рязанка.
«Принимать мужское восхищение и подарки — естественно и всегда оправданно для женской природы, — подчеркнула Соболева, — а демонстрировать свою щедрость и лучшие качества — естественная потребность истинного мужчины. Однако, это не означает, что любовь возможна, как товарно-денежные отношения, и женщины, которые допускают это обесценивают себя и не получают истинного счастья и любви в отношениях с мужчиной. Любовь — это всегда выбор души и, если мужчина готов бороться за сердце женщины, используя не только материальные возможности, а проявляя настойчивость, характер и бескорыстие, значит, он по-настоящему смел и достоин».
Напомним, Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких