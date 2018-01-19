Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:28, 19 января 2018 8 793
 0    0

Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 2

Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки

Фото рязанки Наталья Соболевой опубликовали на страницах журнала Playboy в Южной Африке. Снимки не остались без внимания местного миллиардера.

Девушка получила гонорар, «в десять раз превосходящий определенный журналом изначально». Это оказалось инициативой местного миллиардера, «который подобным образом пожелал свое восхищение и чувства». Поклонник пригласил рязанку на виллу, но девушка отказалась.

«Чувства африканского олигарха обернулись угрозами и пришлось срочно нанимать охрану. В итоге все закончилось благополучно: влюбленный одумался и выразил еще большее восхищение и уважение не только красотой, но и личностью», — рассказала рязанка.

«Принимать мужское восхищение и подарки — естественно и всегда оправданно для женской природы, — подчеркнула Соболева, — а демонстрировать свою щедрость и лучшие качества — естественная потребность истинного мужчины. Однако, это не означает, что любовь возможна, как товарно-денежные отношения, и женщины, которые допускают это обесценивают себя и не получают истинного счастья и любви в отношениях с мужчиной. Любовь — это всегда выбор души и, если мужчина готов бороться за сердце женщины, используя не только материальные возможности, а проявляя настойчивость, характер и бескорыстие, значит, он по-настоящему смел и достоин».

Напомним, Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких иностранных мужских журналов. Она снималась для MAXIM South Africa и «Lifestyle for men». Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ. Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства. Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:58, 19 января 2018
Похитившим 18 овец рязанцам огласили приговор
15:32, 19 января 2018
С 1 февраля в Рязани начнется прием заявлений от родителей первоклассников
14:46, 19 января 2018
Создатели новой рязанской мемориальной доски «понизили в звании» Героя Советского Союза 1
14:16, 19 января 2018
В Рязанском техникуме открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза. Фоторепортаж
13:07, 19 января 2018
В Рязаньэнерго прошел День охраны труда
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 64 371
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 14
12:27, 13 января 2018 58 742
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 43 775
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 31 082
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 31
15:45, 16 января 2018 27 231
Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж 1
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум