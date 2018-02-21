Рязанская модель снялась в «Доме-2» с Никитой Джигурдой. Во время недавнего визита на проект Наталию привлекли к обсуждению личной ситуации: отношений беременной участницы проекта, девушки Рапунцель, с ее молодым человеком и его измене во время их расставания.

«Я считаю, что факт измены можно принять, можно попробовать продолжить отношения, но полностью простить и забыть это невозможно никогда! — поделилась Наталия своим отношением к ситуации. — Рапунцель беременна, на 8-м месяце, она хочет сейчас быть со своим мужчиной, поскольку он готов быть рядом и окружать заботой, чувствуя себя, к тому же, виноватым перед ней. Но когда она окрепнет и встанет на ноги, то будет иметь полное право пересмотреть своё решение — и либо оставить мужчину, который её уже единожды предал, либо решить все-таки остаться с ним. Измена дает огромную трещину в отношениях и в доверии женщины!».

В завершении обсуждения в студии явился эпатажный Никита Джигурда, который подарил беременной букет, предложил сняться в клипе о «нечистый любви» и предложил снять роды на камеру, а также прочел мантру. Скандальный шоумен решил поучаствовать в судьбах участников, выступив в роли «шамана».

Напомним, Соболева участвует в «Доме-2» в качестве эксперта. Она становилась «девушкой месяца» нескольких иностранных мужских журналов , снималась для Playboy и MAXIM South Africa . Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ. Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства.