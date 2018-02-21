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10:18, 21 февраля 2018 2 103
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Рязанская модель снялась в «Доме-2» с Никитой Джигурдой 5

Рязанская модель снялась в «Доме-2» с Никитой Джигурдой

Рязанская модель снялась в «Доме-2» с Никитой Джигурдой. Во время недавнего визита на проект Наталию привлекли к обсуждению личной ситуации: отношений беременной участницы проекта, девушки Рапунцель, с ее молодым человеком и его измене во время их расставания.

«Я считаю, что факт измены можно принять, можно попробовать продолжить отношения, но полностью простить и забыть это невозможно никогда! — поделилась Наталия своим отношением к ситуации. — Рапунцель беременна, на 8-м месяце, она хочет сейчас быть со своим мужчиной, поскольку он готов быть рядом и окружать заботой, чувствуя себя, к тому же, виноватым перед ней. Но когда она окрепнет и встанет на ноги, то будет иметь полное право пересмотреть своё решение — и либо оставить мужчину, который её уже единожды предал, либо решить все-таки остаться с ним. Измена дает огромную трещину в отношениях и в доверии женщины!».

В завершении обсуждения в студии явился эпатажный Никита Джигурда, который подарил беременной букет, предложил сняться в клипе о «нечистый любви» и предложил снять роды на камеру, а также прочел мантру. Скандальный шоумен решил поучаствовать в судьбах участников, выступив в роли «шамана».

Напомним, Соболева участвует в «Доме-2» в качестве эксперта. Она становилась «девушкой месяца» нескольких иностранных мужских журналов, снималась для Playboy и MAXIM South Africa. Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ. Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства.

Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


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