В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе

Сенат США принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе. Об этом сообщило издание
Как заявил сенатор Крис Мерфи, сенат послал Владимиру Путину «ясный сигнал», что агрессию российского правительства против Украины «терпеть не будут».
«Мы категорически осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — заявил Мерфи.
По словам другого сенатора Рона Джонсона, резолюция выражает поддержку Украины.
Помимо осуждения действий России, в ней говорится, что действия «дестабилизируют регион» и «приводят к дальнейшей эскалации».
Сенат также призвал выступить международное сообщество против «этих действий» России.
Ранее Дональд Трамп
Путин назвал действия Украины провокацией. Российский президент подчеркнул, что пограничники выполняли свои функции по защите госграницы, передает РИА «
По его словам, провокация связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.
Позже в сети появилось
После произошедшего Украина привела армию в полную
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание