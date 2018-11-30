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10:14, 30 ноября 2018 325
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В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе

В США приняли резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе

Сенат США принял резолюцию с осуждением действий России в Керченском проливе. Об этом сообщило издание The Hill.

Как заявил сенатор Крис Мерфи, сенат послал Владимиру Путину «ясный сигнал», что агрессию российского правительства против Украины «терпеть не будут».

«Мы категорически осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — заявил Мерфи.

По словам другого сенатора Рона Джонсона, резолюция выражает поддержку Украины.

Помимо осуждения действий России, в ней говорится, что действия «дестабилизируют регион» и «приводят к дальнейшей эскалации».

Сенат также призвал выступить международное сообщество против «этих действий» России.

Ранее Дональд Трамп отменил встречу с Путиным, ознакомившись с докладом по инциденту в Керченском проливе.

Путин назвал действия Украины провокацией. Российский президент подчеркнул, что пограничники выполняли свои функции по защите госграницы, передает РИА «Новости».

По его словам, провокация связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.

Позже в сети появилось видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины

После произошедшего Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе заблокировали. ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы


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