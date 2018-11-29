Трамп отменил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине. Об этом сообщает РИА «
Отмечается, что такое заявление он сделал после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.
По его словам, основной причиной стал тот факт, что корабли и моряки не вернулись на Украину.
«Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!» — написал Трамп в
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет официальной информации об отмене встречи.
При этом он отметил, что если США все же подтвердят отказ, то у Путина будет пара часов для других встреч.