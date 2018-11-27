ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

В контрольном листе старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керчь-Еникальскому каналу и прохождения через него».
Кроме того, на том же катере нашли рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керчь-Еникальскому каналу.
Как подчеркнули в ФСБ, из этого следует, что украинские моряки были ознакомлены о порядке его прохождения.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.
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