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19:26, 27 ноября 2018 275
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ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

ФСБ опубликовала изъятые у украинских моряков трофейные документы

Фото: Pixabay.com

ФСБ опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

В контрольном листе старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск «скрытным порядком», «сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керчь-Еникальскому каналу и прохождения через него».

Кроме того, на том же катере нашли рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керчь-Еникальскому каналу.

Как подчеркнули в ФСБ, из этого следует, что украинские моряки были ознакомлены о порядке его прохождения.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего их задержали.

Позже в сети появилось видео сближения корабля российских пограничников с судами ВМС Украины

После произошедшего Украина привела армию в полную боеготовность, Петр Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море, на котором рассмотрение вопроса по ситуации в Керченском проливе заблокировали.


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