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17:48, 3 ноября 2018 644
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Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин

Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин в интервью программе «Вести в субботу».

По его словам, ввести госрегулирование невозможно ввести из-за сложившийся за последние 30 лет структуры рынка.

«Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — сказал Козак.

При этом он отметил, что у правительства есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.

Напомним, цены на топливо резко возросли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — дороже 43 рублей. В этой ситуации правительство договорилось с нефтекомпаниями о временной фиксации цены на уровне 30 мая.

В понедельник, 29 октября, Дмитрий Медведев дал Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин. Вечером 31 октября у Козака прошло совещание, на котором Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке.

Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина из-за увеличения акциза.


© RZN.info

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