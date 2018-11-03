Вице-премьер Дмитрий Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на бензин в интервью программе «
По его словам, ввести госрегулирование невозможно ввести из-за сложившийся за последние 30 лет структуры рынка.
«Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», — сказал Козак.
При этом он отметил, что у правительства есть все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень цен на топливо в пределах инфляции.
Напомним, цены на топливо резко
В понедельник, 29 октября, Дмитрий Медведев
Счетная палата