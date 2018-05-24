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9:58, 24 мая 2018 471
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В ФАС назвали причины повышения цен на бензин

В ФАС назвали причины повышения цен на бензин

В ФАС объяснили рост цен на бензин в России. В антимонопольном ведомстве сообщили, что рост цен на нефтепродукты во всех сегментах соответствует уровню инфляции, передает «SM News».

ФАС назвала ситуацию «сложной». Среди основных причин повышения цен обозначили рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах.

В службе отметили, что «в целях избежания негативного развития ситуации» принимают «соответствующие меры».

ФАС готовит письма в крупные нефтяные кампании об увеличении объемов биржевых продаж на нефтепродукты, а также об обеспечении внутреннего рынка моторным топливом. В Минфин направлены письма с предложениями снизить акцизы на бензин и дизельное топливо и ввести гибкую шкалу акциза.

Также в территориальные органы направили письмо о разъяснении ситуации и усилении контроля.

Напомним, правительство собирается снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, чтобы стабилизировать цены.


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