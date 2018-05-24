В ФАС назвали причины повышения цен на бензин

В ФАС объяснили рост цен на бензин в России. В антимонопольном ведомстве сообщили, что рост цен на нефтепродукты во всех сегментах соответствует уровню инфляции, передает «
ФАС назвала ситуацию «сложной». Среди основных причин повышения цен обозначили рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах.
В службе отметили, что «в целях избежания негативного развития ситуации» принимают «соответствующие меры».
ФАС готовит письма в крупные нефтяные кампании об увеличении объемов биржевых продаж на нефтепродукты, а также об обеспечении внутреннего рынка моторным топливом. В Минфин направлены письма с предложениями снизить акцизы на бензин и дизельное топливо и ввести гибкую шкалу акциза.
Также в территориальные органы направили письмо о разъяснении ситуации и усилении контроля.
Напомним, правительство