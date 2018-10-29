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17:13, 29 октября 2018 414
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Медведев дал два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин

Медведев дал два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Дмитрий Медведев дал Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин. Премьер-министр введет запретительные экспортные пошлины, если после переговоров не будет соглашения по заморозке внутренних цен на нефтепродукты, передает РИА «Новости».

«Хотел бы одну важную позицию обозначить, — сказал Медведев. — Я имею в виду цены на нефтепродукты. Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».

Ранее Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина из-за увеличения акциза.

В Минфине рассказали, как стабилизировать цены на топливо.


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