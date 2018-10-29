Медведев дал два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин

Дмитрий Медведев дал Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку два дня на консультации с нефтяниками по ценам на бензин. Премьер-министр введет запретительные экспортные пошлины, если после переговоров не будет соглашения по заморозке внутренних цен на нефтепродукты, передает РИА «
«Хотел бы одну важную позицию обозначить, — сказал Медведев. — Я имею в виду цены на нефтепродукты. Несмотря на принятые меры, все равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин».
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