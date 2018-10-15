Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина. Цены на топливо могут подняться из-за увеличения акциза, передает РИА «
С января 2019 года акциз на бензин пятого класса
«Резкий рост акциза в 2019 году связан с возвратом к ранее оговоренному уровню, который планировалось достигнуть в 2018 году. По оценке правительства, в начале 2019 года не произойдет скачка цен на бензин в связи с действием новых правил… в рамках завершения налогового маневра», — отметили в ведомстве.
Цены на топливо резко