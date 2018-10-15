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17:53, 15 октября 2018 707
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Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина

Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Счетная палата предупредила о возможном резком подорожании бензина. Цены на топливо могут подняться из-за увеличения акциза, передает РИА «Новости».

С января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну. Напомним, с 1 июня правительство снизило ставки акцизов на бензин на три тысячи рублей, на дизельное топливо — на две тысячи рублей.

«Резкий рост акциза в 2019 году связан с возвратом к ранее оговоренному уровню, который планировалось достигнуть в 2018 году. По оценке правительства, в начале 2019 года не произойдет скачка цен на бензин в связи с действием новых правил… в рамках завершения налогового маневра», — отметили в ведомстве.

Цены на топливо резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — дороже 43 рублей. В этой ситуации правительство договорилось с нефтекомпаниями о временной фиксации цены на уровне 30 мая.


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