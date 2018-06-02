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15:42, 2 июня 2018 516
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Правительство договорилось с нефтяниками зафиксировать цены на бензин

Правительство договорилось с нефтяниками зафиксировать цены на бензин

Правительство дооворилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает «РИА Новости».

«Мы встретились с крупнейшими нефтяными компаниями — тринадцать компаний. Они тоже граждане нашей страны, национальные компании. И они понимают, что сегодня, в летний период, это не только нагрузка на автолюбителей, простых граждан. Это существенная финансовая нагрузка прежде всего на сельское хозяйство, на потребителей дизельного топлива. В целом нефтегазовая отрасль с пониманием относится к тому, что мы должны балансировать, мы нефтегазовая держава и должны учитывать интересы нашей экономики», — сказал он.

Козак отметил, что акцизы на топливо снизят с 1 июня, а не с 1 июля, как планировали ранее.

«Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу — фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует», — добавил он.

Цены зафиксируют по состоянию на 30 мая. Как отметил вице-премьер, снизить их и «требовать работать себе в убыток тоже невозможно».

«Но мы понимаем, что доходность будет несколько меньше», — заключил Козак.

В Госдуме заявили, что Федеральной антимонопольной службе следует проверить обоснованность роста цен на бензин. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, со своей стороны, предложила направить в Минсельхоз и Минэнерго письма.

«Пусть внятно ответят, собираются они как-то влиять на ситуацию», — сказала она.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что уменьшение экспорта нефтепродуктов из России можно рассматривать как «крайнюю меру» для сдерживания внутренних цен.


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