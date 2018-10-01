В Рязани ввели в эксплуатацию долгострой на Касимовском шоссе. Возведение ЖК «Виктория» началось в 2009 году, сообщил
Дом обещали сдать в эксплуатацию в декабре 2015 года. В феврале 2017 года строительство дома приостановили, а в июле по поручению губернатора было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и банком «Открытие», который взял на себя обязательства о дофинансировании.
По словам Николая Любимова, в настоящее время в Рязанской области достроено 15 многоквартирных домов, по которым были нарушены сроки ввода в эксплуатацию, еще 13 объектов введут в эксплуатацию в течение 2018-2019 годов.
Ранее глава региона
Напомним, ЖК «Виктория»