Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:33, 1 октября 2018 2 274
 1    0

В Рязани ввели в эксплуатацию долгострой на Касимовском шоссе

В Рязани ввели в эксплуатацию долгострой на Касимовском шоссе

В Рязани ввели в эксплуатацию долгострой на Касимовском шоссе. Возведение ЖК «Виктория» началось в 2009 году, сообщил сайт регионального правительства.

Дом обещали сдать в эксплуатацию в декабре 2015 года. В феврале 2017 года строительство дома приостановили, а в июле по поручению губернатора было заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и банком «Открытие», который взял на себя обязательства о дофинансировании.

По словам Николая Любимова, в настоящее время в Рязанской области достроено 15 многоквартирных домов, по которым были нарушены сроки ввода в эксплуатацию, еще 13 объектов введут в эксплуатацию в течение 2018-2019 годов.

Ранее глава региона вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Дядьково» и «Экополис», которые начали строиться в 2013 и 2015 годах .

Напомним, ЖК «Виктория» обещали сдать в первой половине 2018 года. Обманутые дольщики жаловались на ситуацию Николаю Любимову, устраивали одиночные пикеты, записывали рэп-обращения.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
17:36, 1 октября 2018
«Душевного покоя и тепла». Фомин поздравил рязанцев с Днем пожилого человека
17:28, 1 октября 2018
В Рязани лжегазовщицы из Липецкой области похищали деньги у пенсионеров
17:20, 1 октября 2018
В Рязани сняли начальника Росгвардии
17:11, 1 октября 2018
Столетие Рязанского приборного завода. Часть первая
17:00, 1 октября 2018
На Грибоедова снесут восемь бараков под новые дома
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Советы туристам, или Как не разориться на путешествиях

Сайт дешевых авиабилетов Airinme подготовил несколько советов, которые пригодятся практичным путешественникам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 37 456
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 28 283
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 525
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 19 925
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 013
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум