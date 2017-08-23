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17:42, 23 августа 2017 476
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Многодетные дольщики пожаловались Любимову на ситуацию с ЖК «Виктория»

Многодетные дольщики пожаловались Любимову на ситуацию с ЖК «Виктория»

Николай Любимов пообщался с многодетной семьей, члены которой являются дольщиками ЖК «Виктория» на Касимовском шоссе. Врио рязанского губернатора провел личный прием граждан в среду, 23 августа, сообщает сайт правительства региона.

Любимов поручил главе минстроя Вячеславу Меньшову посодействовать, чтобы члены обратившейся к нему семьи могли регулярно бывать на стройплощадке и отслеживать ход и качество работ.

«Будут приняты необходимые решения, чтобы довести работу до конца и объект завершить, — заявил глава региона. — Главное сейчас обеспечить эффективный общественный контроль, чтобы все строительные работы были выполнены качественно».

Врио губернатора отметил, что ситуация с долгостроями находится под его контролем. Он дал ряд поручений минстрою и администрации города для решения этой проблемы.

Напомним, из-за долгостроя на Касимовском шоссе рязанка устраивала одиночный пикет на площади Ленина. ЖК «Виктория» пообещали сдать в первой половине 2018 года Его достройку профинансирует банк «Открытие».


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