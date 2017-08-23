Многодетные дольщики пожаловались Любимову на ситуацию с ЖК «Виктория»

Николай Любимов пообщался с многодетной семьей, члены которой являются дольщиками ЖК «Виктория» на Касимовском шоссе. Врио рязанского губернатора провел личный прием граждан в среду, 23 августа,
Любимов поручил главе минстроя Вячеславу Меньшову посодействовать, чтобы члены обратившейся к нему семьи могли регулярно бывать на стройплощадке и отслеживать ход и качество работ.
«Будут приняты необходимые решения, чтобы довести работу до конца и объект завершить, — заявил глава региона. — Главное сейчас обеспечить эффективный общественный контроль, чтобы все строительные работы были выполнены качественно».
Врио губернатора отметил, что ситуация с долгостроями находится под его контролем. Он дал ряд поручений минстрою и администрации города для решения этой проблемы.
Напомним, из-за долгостроя на Касимовском шоссе рязанка устраивала