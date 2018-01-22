Обманутые дольщики Рязани зачитали рэп. Видео

В Рязани обманутые дольщики записали музыкальный клип. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
Жители города пожаловались на долгострой ЖК «Виктория» строительной компании «Лидер».
Напомним, ранее рязанка
В 2016 году в Рязани записали
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани обманутые дольщики записали музыкальный клип. Соответствующее видео опубликовали на YouTube.
Жители города пожаловались на долгострой ЖК «Виктория» строительной компании «Лидер».
Напомним, ранее рязанка
В 2016 году в Рязани записали
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ России усилили уголовную ответственность за жестокое обращение с животными
|
cледующая новость →В Рязани ищут родственников найденной в Москве пенсионерки
Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.