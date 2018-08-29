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17:27, 29 августа 2018 1 690
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Любимов вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Дядькова» и «Экополиса»

Любимов вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Дядькова» и «Экополиса»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Любимов вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Дядькова» и «Экополиса». В среду, 29 августа, прошла торжественная церемония.

Обманутые дольщики получили квартиры в последнем доме ЖК «Дядьково», который располагается на улице Связи №16.

«Представляю, как долго вам пришлось ожидать своих квартир. Ваше упорство помогло сделать нам нелегкую работу. Работа здесь была крайне сложная: поменялся застройщик, привлекались кредитные ресурсы и добровольные пожертвования от рязанских застройщиков», — подчеркнул Любимов.

По его словам, правительству удалось решить проблему сразу двух жилищных комплексов: «Экополиса» и «Дядькова».

Обманутые дольщики из поселка Варские получили 33 квартиры в Дядькове, остальные — денежные компенсации.

«Ваше терпение вознаграждено. Надеюсь, хлопоты внутри квартир помогут вам забыть о том, что вам пришлось пережить», — заявил губернатор.

Он отметил, что из 2960 обманутых дольщиков — две трети получили квартиры в 2018 году.

Любимов заключил, что изменения в законодательстве позволят впредь не допускать появления обманутых дольщиков.

Напомним, ЖК «Дядьково» начал строиться в 2013 году. Прежний застройщик смог возвести три дома из восьми и заморозил стройку.

«Экополис» в Варских начал строиться в 2015 году, но инвестор так и не смог реализовать проект до конца.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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