Любимов вручил ключи от квартир дольщикам ЖК «Дядькова» и «Экополиса». В среду, 29 августа, прошла торжественная церемония.
Обманутые дольщики получили квартиры в последнем доме ЖК «Дядьково», который располагается на улице Связи №16.
«Представляю, как долго вам пришлось ожидать своих квартир. Ваше упорство помогло сделать нам нелегкую работу. Работа здесь была крайне сложная: поменялся застройщик, привлекались кредитные ресурсы и добровольные пожертвования от рязанских застройщиков», — подчеркнул Любимов.
По его словам, правительству удалось решить проблему сразу двух жилищных комплексов: «Экополиса» и «Дядькова».
Обманутые дольщики из поселка Варские получили 33 квартиры в Дядькове, остальные — денежные компенсации.
«Ваше терпение вознаграждено. Надеюсь, хлопоты внутри квартир помогут вам забыть о том, что вам пришлось пережить», — заявил губернатор.
Он отметил, что из 2960 обманутых дольщиков — две трети получили квартиры в 2018 году.
Любимов заключил, что изменения в законодательстве позволят впредь не допускать появления обманутых дольщиков.
Напомним, ЖК «Дядьково» начал строиться в 2013 году. Прежний застройщик смог возвести три дома из восьми и заморозил стройку.
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