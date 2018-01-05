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15:59, 5 января 2018 1 469
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Снег выпал только в январе. Обзор фото рязанцев из соцсетей

Снег выпал только в январе. Обзор фото рязанцев из соцсетей

В пятницу, 5 января, в Рязани впервые с начала 2018 года выпал снег. Жители города обрадовались этому событию и поделились своими фото в социальных сетях.

Напомним, зима 2017-2018 началась с аномально теплого декабря. За месяц синоптики зафиксировали несколько температурных рекордов. К концу декабря похолодало и выпал снег, но спустя несколько дней он снова растаял.

Из-за потепления рязанцы встретили Новый год в тумане. Впервые в 2018 году снег выпал 5 января. В это утро МЧС выпустило сразу два метеопредупреждения и перешло к работе в режиме повышенной готовности.


Зима прокралась к нам. Но мы заметили ее отсутствие)

Публикация от orlovaiy85 (@orlovaiy851749)

С первым Снегом 2018!!! Вот такой нежданчик. Люди на улице стали веселее, наверное радуются снегу, прикрывшему собой остатки петард, картонки хлопушек, конфети и пустые бутылки. Ведь вместо субботника народ продолжал срать на улицах все праздники, а теперь все красиво и бело. Но зато по весне, мы героически убираем территорию с граблями и в перчатках, якобы хорошо делаем. Хотели бы делать, делали, а не гадили, ожидая что природа опять прикроет кучи мусора красотой. С первым снегом 2018!!! #унасснег #выпалснег #людимрази🐷 #мусор #природа #природапрекрасна #человекмусор #новооодниепраздники #какотмечаемновыйгод #нашновыйгод #снег #первыйснег #первыйснег2018 #2018неподведи #радостьжизни #рязань #ожиданиечуда #ураснег

Публикация от Сергей Кожин (@sereja_kozhin)

Надолго ли?.. #снег #вдекабре #2018 #Рязань #Олимпийский

Публикация от Irina (@irina_with_love)

#Рязань#Лада#Гранта#Москва#Скопин#Ваз

Публикация от Сергей (@ask177)

#Рязань#помыла вчера машину....😊

Публикация от Наталья (@natalia_kurbanova77)

По мнению летописных источников, Рязань была основана в 1095 году. Но это – первое летописное упоминание о городе, основанном рядом с церковью. Не нужно упоминать, что церкви на пустом месте не строили, так что на самом деле город, называвшийся в те времена Переяславлем, появился, конечно, намного раньше. Первоначально город был одним из удельных центров Рязанского княжества. #рязань#россия#ryazan#russia#rzn_city#ryazan_gorod#ryazan_foto#rzn_go#rzn#city#город#rzn_life#rus_places#russia_fotolovers#photorussia#iloverzn#фотодляроссии#instagramrussia#золотоекольцороссии#начнипутешествовать#russiamylove#russiandiary#ruscities#russianchurches#po_strane

Публикация от V🅰️D📍M (@vadimctv)

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Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

Новые правила игры. Что изменится в российском законодательстве в 2018 году

RZN.info подготовил список законов, вступающих в силу в наступившем году.

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