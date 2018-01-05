Снег выпал только в январе. Обзор фото рязанцев из соцсетей

В пятницу, 5 января, в Рязани впервые с начала 2018 года выпал снег. Жители города обрадовались этому событию и поделились своими фото в социальных сетях.
Напомним, зима 2017-2018 началась с аномально теплого декабря. За месяц синоптики зафиксировали несколько
Из-за потепления рязанцы
С первым Снегом 2018!!! Вот такой нежданчик. Люди на улице стали веселее, наверное радуются снегу, прикрывшему собой остатки петард, картонки хлопушек, конфети и пустые бутылки. Ведь вместо субботника народ продолжал срать на улицах все праздники, а теперь все красиво и бело. Но зато по весне, мы героически убираем территорию с граблями и в перчатках, якобы хорошо делаем. Хотели бы делать, делали, а не гадили, ожидая что природа опять прикроет кучи мусора красотой. С первым снегом 2018!!! #унасснег #выпалснег #людимрази🐷 #мусор #природа #природапрекрасна #человекмусор #новооодниепраздники #какотмечаемновыйгод #нашновыйгод #снег #первыйснег #первыйснег2018 #2018неподведи #радостьжизни #рязань #ожиданиечуда #ураснег
Доброе утро) Как Вам картина? Фото от @valentina_abramkina - ❄️❄️❄️ #подслушанорязань #сегодняврязани #рязань #рязаньсити #рязанскаяобласть #михайлов #рыбное #сасово #скопин #шилово #кораблино #новомичуринск #rzn#rzn_life#rzncity #ryazan #62 #ryazancity #rzn_city #rzn62 #rzn #progorod62 #ryazan_foto #касимов #ряжск
По мнению летописных источников, Рязань была основана в 1095 году. Но это – первое летописное упоминание о городе, основанном рядом с церковью. Не нужно упоминать, что церкви на пустом месте не строили, так что на самом деле город, называвшийся в те времена Переяславлем, появился, конечно, намного раньше. Первоначально город был одним из удельных центров Рязанского княжества. #рязань#россия#ryazan#russia#rzn_city#ryazan_gorod#ryazan_foto#rzn_go#rzn#city#город#rzn_life#rus_places#russia_fotolovers#photorussia#iloverzn#фотодляроссии#instagramrussia#золотоекольцороссии#начнипутешествовать#russiamylove#russiandiary#ruscities#russianchurches#po_strane