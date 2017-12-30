Минувшей ночью синоптики установили очередной температурный рекорд

В ночь на субботу, 30 декабря, синоптики установили в Москве очередной температурный рекорд. Температура поднялась до 3,9 градусов, что стало абсолютным максимумом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице, передает «
Прежний рекорд зафиксировали 30 декабря 1994 года, когда температура достигла 3,7 градусов тепла.
Отмечается, что в Москве вторые сутки подряд обновляются температурные рекорды дня: в пятницу воздух прогревался до 3,7 градусов тепла, что перекрыло прежнее значение рекорда в плюс 3,6 градусов, установленное в 1975 и 1998 годах.
Другой рекорд уже
Синоптики отметили, что в течение субботы в столице температура будет держаться около 0 — плюс 2 градусов, пройдут небольшие осадки, в воскресенье днем +1, +3 градуса, а в новогоднюю ночь — 0, -2 градуса.