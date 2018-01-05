В Рязанской области перевели МЧС в режим повышенной готовности

ГУ МЧС по Рязанской области перешло в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба
Две группы контролируют безопасность на дорогах, два мобильных пункта обогрева находятся в готовности к развертыванию.
В каждом из них есть полевые кухни, палатки, генераторы, печи и тепловые пушки. Во время сложных погодных условий, заторов на дорогах, ДТП в пунктах водители и пассажиры могут согреться, подзарядить мобильные телефоны. При необходимости в мобильных пунктах организовывают спальные места, горячее питание.
Помимо них подготовлено 35 стационарных пунктов, которые в случае необходимости разворачиваются на базе кафе и гостиниц.
Отмечается, что настоящее время затруднений движения на дорогах не наблюдается.
Напомним, утром, 5 января, МЧС распространило