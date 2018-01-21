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16:45, 21 января 2018 1 866
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Купания в проруби и открытие кафе-пекарни. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

Купания в проруби и открытие кафе-пекарни. Лучшие фоторепортажи прошедшей недели от RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.

Во вторник, 16 января, рязанский хлебозавод открыл первый фирменный магазин и кафе-пекарню. На официальном открытии руководитель предприятия Андрей Стрижевский традиционно перерезал ленточку. Ему также вручили выпечку в виде ключа с красной лентой. А для детей в тот день прошел мастер-класс от кондитеров.

В ночь с 18 на 19 января рязанцы встретили праздник Крещения Господня на Ореховом озере в Рязани. В проруби искупались тысячи людей.

В Рязанском автотранспортном техникуме имени Сергея Живаго открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза генерал-майора Павла Зарецкого. В честь открытия мемориальной доски студенты техникума исполнили песни и прошли торжественным маршем по двору учебного заведения.

В четверг, 19 января, на Лыбедском бульваре прошли народные игры. Подростки соревновались в городки, малечину-калечину, классики, прыгали через скакалку, перетягивали канат, дрались подушками и кидали валенок на расстояние.

Фото корреспондентов RZN.info Александра Блохина, Юлии Полушиной и Валерия Михайленко


© RZN.info

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Сам себе режиссер. Чем закончились рязанские скандалы с видео из соцсетей

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