Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж

В ночь с 18 на 19 января рязанцы встретили праздник Крещения Господня на Ореховом озере в Рязани. Перед купаниями рязанский митрополит Марк освятил «иордань».
Он отметил, что сделал это тем крестом, который когда-то опускал в реку Иордань. Марк рассказал журналистам, что и сам каждый год купается в проруби. После молебна люди начали по очереди заходить в «иордань». Первые погружаться в воду стали дети в сопровождении взрослых.
Для удобства рядом с прорубью стояли освещаемые и обогреваемые палатки, однако многие переодевалось прямо на улице. От палаток до купелей проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем.
За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС, рязанские казаки и врачи «скорой помощи».