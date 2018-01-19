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8:50, 19 января 2018 23 117
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Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 1

Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В ночь с 18 на 19 января рязанцы встретили праздник Крещения Господня на Ореховом озере в Рязани. Перед купаниями рязанский митрополит Марк освятил «иордань».

Он отметил, что сделал это тем крестом, который когда-то опускал в реку Иордань. Марк рассказал журналистам, что и сам каждый год купается в проруби. После молебна люди начали по очереди заходить в «иордань». Первые погружаться в воду стали дети в сопровождении взрослых.

Для удобства рядом с прорубью стояли освещаемые и обогреваемые палатки, однако многие переодевалось прямо на улице. От палаток до купелей проложили дорожки из сена, а искупавшихся рязанцев угощали чаем с печеньем.

За ходом праздника следили сотрудники полиции, МЧС, рязанские казаки и врачи «скорой помощи».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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