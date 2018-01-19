В Рязанском техникуме открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза. Фоторепортаж

В пятницу, 19 января, в Рязанском автотранспортном техникуме имени Сергея Живаго открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза генерал-майора Павла Зарецкого.
В честь открытия мемориальной доски студенты техникума исполнили песни и прошли торжественным маршем по двору учебного заведения.
Мероприятие посетили зампред облправительства Сергей Филимонов, министр образования региона Ольга Щетинкина и начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин.
«Мы должны гордиться теми героями, что когда-то родились в нашем городе и учились в этих стенах», — отметил Филимонов, выступая перед собравшимися.
Справка
Павел Зарецкий родился в Рязани в 1897 году. В 1915 году окончил ремесленное училище имени Сергея Живаго. Затем его призвали в армию, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В Великую Отечественную войну командовал полком.
Отличился в боях за Восточную Пруссию. Зарецкий, находясь в боевых порядках дивизии, лично руководил ее действиями. Соединение взяло штурмом более 60 населенных пунктов, активно участвовала в боях за Кенигсберг и на Земландском полуострове, нанеся противнику большие потери в боевой технике и живой силе. 19 апреля 1945 года полковника Зарецкого удостоили звания Героя Советского Союза.
После войны продолжил службу. Уволился из армии в 1962-м году в звании генерал-майора. Скончался в 1971 году, похоронен в колумбарии Новодевичьего кладбища Москвы.