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15:45, 16 января 2018 10 370
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Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж

Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанский хлебозавод открыл первый фирменный магазин и кафе-пекарню. Он расположился по адресу: улица Соборная, дом №11/63.

На официальном открытии во вторник, 16 января, руководитель предприятия Андрей Стрижевский традиционно перерезал ленточку. Он отметил, что это первый в городе муниципальный магазин-кафе и поблагодарил администрацию за помощь в реализации проекта.

«Вся продукция в муниципальных предприятиях готовится исключительно в соответствии с ГОСТами, по стандартам, которые были приняты еще в советские времена, то есть это гарантия высокого качества для всех жителей и гостей Рязани», — отметил замглавы администрации Игорь Тишин, — «мы будем продолжать эту традицию и работать только в интересах жителей нашего прекрасного города». В честь открытия Тишин вручил руководителю предприятия выпечку в виде ключа с красной лентой.

Кроме того, для детей состоялся мастер-класс от кондитеров предприятия. Все школьники получили ингредиенты, из которых они создали свои «кондитерские шедевры» под руководством работников хлебозавода.

Магазин включил в себя разнообразную продукцию: хлеб, пирожки, торты, пирожные. Здесь также расположено кафе, где покупатели могут попробовать на вкус приобретенную продукцию.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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