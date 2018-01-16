Свежие булки. Рязанский хлебозавод открыл кафе-пекарню. Фоторепортаж

Рязанский хлебозавод открыл первый фирменный магазин и кафе-пекарню. Он расположился по адресу: улица Соборная, дом №11/63.
На официальном открытии во вторник, 16 января, руководитель предприятия Андрей Стрижевский традиционно перерезал ленточку. Он отметил, что это первый в городе муниципальный магазин-кафе и поблагодарил администрацию за помощь в реализации проекта.
«Вся продукция в муниципальных предприятиях готовится исключительно в соответствии с ГОСТами, по стандартам, которые были приняты еще в советские времена, то есть это гарантия высокого качества для всех жителей и гостей Рязани», — отметил замглавы администрации Игорь Тишин, — «мы будем продолжать эту традицию и работать только в интересах жителей нашего прекрасного города». В честь открытия Тишин вручил руководителю предприятия выпечку в виде ключа с красной лентой.
Кроме того, для детей состоялся мастер-класс от кондитеров предприятия. Все школьники получили ингредиенты, из которых они создали свои «кондитерские шедевры» под руководством работников хлебозавода.
Магазин включил в себя разнообразную продукцию: хлеб, пирожки, торты, пирожные. Здесь также расположено кафе, где покупатели могут попробовать на вкус приобретенную продукцию.