RZN.info вспомнил самые скандальные рязанские видео последних лет

В последние годы соцсети превратились из места, где можно найти давно забытого одноклассника и посмотреть смешные картинки в мощнейшие источники информации. Зачастую свидетели происшествий сначала выкладывают фото или видео с места, а потом уже звонят «куда надо».
Через считанные минуты материалы оказываются в СМИ, которые максимально раскручивают тему. Ну, а дальше все зависит от случая — некоторые видео забываются уже на следующий день, а другие вызывают скандалы, гремящие на всю страну.
За примером далеко ходить не надо —
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