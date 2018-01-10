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11:16, 10 января 2018 468
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Рязанских перевозчиков проверят после аварии с маршруткой у «Атрона»

Рязанских перевозчиков проверят после аварии с маршруткой у «Атрона»

Рязанских перевозчиков проверят после аварии с маршруткой у «Атрона». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В настоящее время госавтоинспекция совместно с УГАДН по Рязанской области проводят проверку деятельности перевозчика и действий водителя, который допустил ДТП в районе ТЦ „Атрон“ 6 января», — отметили в сообщении.

Мэрия усилила контроль за качеством подготовки коммерческого транспорта перед выходом на линию. Особое внимание уделяется тем перевозчикам, чьи водители наиболее часто становятся участниками аварий.

Напомним, маршрутка №53 врезалась в троллейбус на улице Ленина в Рязани. За рулем маршрутного микроавтобуса был 31-летний водитель, который не соблюдал безопасную дистанцию. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

На данный момент в медучреждениях остаются три человека. У всех пострадавших стабильное состояние средней степени тяжести. По факту аварии ведется доследственная проверка.


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