Рязанских перевозчиков проверят после аварии с маршруткой у «Атрона». Об этом сообщили в пресс-службе
«В настоящее время госавтоинспекция совместно с УГАДН по Рязанской области проводят проверку деятельности перевозчика и действий водителя, который допустил ДТП в районе ТЦ „Атрон“ 6 января», — отметили в сообщении.
Мэрия усилила контроль за качеством подготовки коммерческого транспорта перед выходом на линию. Особое внимание уделяется тем перевозчикам, чьи водители наиболее часто становятся участниками аварий.
Напомним, маршрутка №53
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