В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео

В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.
За рулем маршрутного микроавтобуса был 31-летний водитель, который не соблюдал безопасную дистанцию.
В момент ДТП в салоне транспортных средств находились пассажиры. Пострадали водитель и семь пассажиров маршрутного такси, из них — трое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.
В сообщении отметили, что водитель маршрутки в прошлом году неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту этой аварии будет проведена тщательная проверка, которая коснется и организатора пассажирской перевозки.
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