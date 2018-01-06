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20:11, 6 января 2018 7 306
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В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 2

В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео

Фото: УМВД по Рязанской области

В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

За рулем маршрутного микроавтобуса был 31-летний водитель, который не соблюдал безопасную дистанцию.

В момент ДТП в салоне транспортных средств находились пассажиры. Пострадали водитель и семь пассажиров маршрутного такси, из них — трое несовершеннолетних. Всех пострадавших госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

В сообщении отметили, что водитель маршрутки в прошлом году неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. По факту этой аварии будет проведена тщательная проверка, которая коснется и организатора пассажирской перевозки.

Напомним, ДТП на улице Ленина произошло вечером в субботу, 6 января.


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