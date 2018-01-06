По факту аварии с маршруткой проводится доследственная проверка

По факту аварии с маршруткой в Рязани проводится доследственная проверка. Об этом сообщили на сайте регионального
По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутного микроавтобуса.
Пять пострадавших находятся в медицинских учреждениях.
«В ходе проверки следователями будет дана юридическая оценка в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — отметили в сообщении.
Напомним, авария