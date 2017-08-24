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15:07, 24 августа 2017 526
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Жильцы сгоревших в Касимове домов получили первые выплаты

Жильцы сгоревших в Касимове домов получили первые выплаты

В четверг, 24 августа, жильцы сгоревших в Касимове домов получили первые выплаты. Взрослым погорельцам с опережением намеченного ранее срока выдали по десять тысяч рублей, детям — по 20 тысяч рублей, сообщил сайт правительства региона.

Деньги не получили только те, кто находится за пределами региона.

25 августа продолжатся выплаты матпомощи. Из областного бюджета семьи получат еще по 40 тысяч рублей.

Напомним, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар тушили 90 человек. В сгоревших домах были зарегистрированы 40 человек, в том числе десять детей (из них восемь школьников). Для них объявили сбор помощи. Глава региона распорядился оказать жильцам сгоревших домов материальную помощь. Он взял ситуацию под свой контроль.

Ранее сообщалось, что на восстановление сгоревших домов выделят пять миллионов рублей.


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