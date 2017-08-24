В четверг, 24 августа, жильцы сгоревших в Касимове домов получили первые выплаты. Взрослым погорельцам с опережением намеченного ранее срока выдали по десять тысяч рублей, детям — по 20 тысяч рублей,
Деньги не получили только те, кто находится за пределами региона.
25 августа продолжатся выплаты матпомощи. Из областного бюджета семьи получат еще по 40 тысяч рублей.
Напомним, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар
Ранее сообщалось, что на восстановление сгоревших домов