Жильцам сгоревших в Касимове домов выплатят компенсации из муниципального и регионального фондов. Их суммы назовут позже,
Зампред областного правительства, председатель КЧС региона Алексей Тюменев и начальник рязанского ГУ МЧС Сергей Филиппов встретились с погорельцами в четверг, 24 августа. Тюменев рассказал о материальной помощи касимовцам.
«Конкретные суммы будут названы после подписания соответствующих распоряжений. В настоящее время специалистами проводится работа по обследованию домов с целью принятия решений о возможности их восстановления и сроках таких работ», — сказал он.
Начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов отметил, что сейчас на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они выяснят причины пожара.
Напомним, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар