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10:14, 24 августа 2017 710
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Жильцам сгоревших в Касимове домов выплатят компенсации

Жильцам сгоревших в Касимове домов выплатят компенсации

Жильцам сгоревших в Касимове домов выплатят компенсации из муниципального и регионального фондов. Их суммы назовут позже, сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Зампред областного правительства, председатель КЧС региона Алексей Тюменев и начальник рязанского ГУ МЧС Сергей Филиппов встретились с погорельцами в четверг, 24 августа. Тюменев рассказал о материальной помощи касимовцам.

«Конкретные суммы будут названы после подписания соответствующих распоряжений. В настоящее время специалистами проводится работа по обследованию домов с целью принятия решений о возможности их восстановления и сроках таких работ», — сказал он.

Начальник регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов отметил, что сейчас на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Они выяснят причины пожара.

Напомним, огонь уничтожил два нежилых дома и крыши двух жилых домов на улице Крылова. Пожар тушили 90 человек. В сгоревших домах были зарегистрированы 40 человек, в том числе десять детей (из них восемь школьников). Для них объявили сбор помощи.


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