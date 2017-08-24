Два сгоревших в Касимове нежилых дома расселили и должны были снести. Об этом на своей странице в Facebook
Пожар на улице Крылова произошел ночью в четверг, 24 августа. Возгорание
«Дома двух- и трехэтажные. Проводилась эвакуация из пострадавших жилых домов, а также соседнего общежития и дома ветеранов. В 6:00 проведена муниципальная КЧС. Объявлена муниципальная ЧС. Всего в пострадавших домах проживает (зарегистрированы) 40 человек. Из них 10 детей (8 школьников)», — написала министр печати.
Все эвакуированные находятся у родственников.
Как отметила Ольга Чуляева, уже создана комиссия по обследованию домов и установления ущерба.
На место выезжал глава КЧС Рязанской области, зампред правительства Алексей Тюменев и глава МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов.