Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:38, 24 августа 2017 569
 0    0

Сгоревшие в Касимове нежилые дома должны были снести — Чуляева

Сгоревшие в Касимове нежилые дома должны были снести — Чуляева

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Два сгоревших в Касимове нежилых дома расселили и должны были снести. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава рязанского минпечати Ольга Чуляева. Огонь повредил еще два жилых дома. По словам Чуляевой, у них сгорели крыши.

Пожар на улице Крылова произошел ночью в четверг, 24 августа. Возгорание тушили 90 человек.

«Дома двух- и трехэтажные. Проводилась эвакуация из пострадавших жилых домов, а также соседнего общежития и дома ветеранов. В 6:00 проведена муниципальная КЧС. Объявлена муниципальная ЧС. Всего в пострадавших домах проживает (зарегистрированы) 40 человек. Из них 10 детей (8 школьников)», — написала министр печати.

Все эвакуированные находятся у родственников.

Как отметила Ольга Чуляева, уже создана комиссия по обследованию домов и установления ущерба.

На место выезжал глава КЧС Рязанской области, зампред правительства Алексей Тюменев и глава МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:53, 24 августа 2017
Скопинка фиктивно прописала у себя 78-летнего иностранца
9:37, 24 августа 2017
Рязанцев попросили помочь касимовским погорельцам
9:19, 24 августа 2017
Ночью в Рязани сгорели дом и комната в общежитии
8:51, 24 августа 2017
В шацком селе сгорела машина
8:38, 24 августа 2017
Сгоревшие в Касимове нежилые дома должны были снести — Чуляева
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 36 888
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
12:13, 22 августа 2017 14 729
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 12
13:26, 21 августа 2017 14 468
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
13:19, 11 августа 2017 14 235
В Рязани наградили лучших спортсменов города. Фото 1
20:10, 13 августа 2017 14 078
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум