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8:09, 24 августа 2017 2 748
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Крупный пожар в Касимове тушили 90 человек. Фото

Крупный пожар в Касимове тушили 90 человек. Фото

Крупный пожар в Касимове тушили 90 человек. Информация о возгорании на улице Крылова поступила в четверг, 24 августа, в 00:20, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия первого пожарного расчета существовала угроза распространения огня. На место направили дополнительные силы и средства из Касимова и других районов. Всего в тушении участвовали 60 пожарных на 17 машинах и 30 человек добровольной пожарной охраны.

Возгорание удалось локализовать в 00:50, ликвидировать — в 3:08.

Огонь повредил два жилых и уничтожил два нежилых дома. Никто не пострадал. Пожарные эвакуировали 29 человек, в том числе семерых детей. Их расселили у родственников.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Отмечается, что на место выезжали зампред областного правительства, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Алексей Тюменев и начальник региональгного ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов.


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