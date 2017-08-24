Для рязанского текстильного кластера нашли нового инвестора

Для текстильного кластера, который планируют создать в Рязанской области, нашелся новый инвестор. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов журналистам в четверг, 24 августа. «Есть определенные сдвиги в этом отношении, есть инвесторы, которые готовы вкладываться в это производство. Это вологодское предприятие, которое недавно возникло тоже буквально с нуля. Надеюсь, что мы с ними посотрудничаем в этом отношении», — сказал он.
Любимов добавил, что кластер обсуждался в кулуарах совещания по развитию легкой промышленности, которое
Напомним, в октябре 2014 года ЗАО «Национальная инвестиционно-финансовая корпорация» подписало с регионом соглашение о создании нового предприятия на базе