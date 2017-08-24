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17:12, 24 августа 2017 128
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Для рязанского текстильного кластера нашли нового инвестора

Для рязанского текстильного кластера нашли нового инвестора

Для текстильного кластера, который планируют создать в Рязанской области, нашелся новый инвестор. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов журналистам в четверг, 24 августа. «Есть определенные сдвиги в этом отношении, есть инвесторы, которые готовы вкладываться в это производство. Это вологодское предприятие, которое недавно возникло тоже буквально с нуля. Надеюсь, что мы с ними посотрудничаем в этом отношении», — сказал он.

Любимов добавил, что кластер обсуждался в кулуарах совещания по развитию легкой промышленности, которое провел в Рязани в четверг Владимир Путин.

Напомним, в октябре 2014 года ЗАО «Национальная инвестиционно-финансовая корпорация» подписало с регионом соглашение о создании нового предприятия на базе Кораблинского текстильного комбината. Вложения, по разным оценкам, могли достичь 12 млрд рублей. Ожидалось, что участие в проекте примет Валентин Юдашкин. В марте 2017 года Любимов объявил, что проект полностью заморожен из-за санкций.


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