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13:42, 24 августа 2017 1 363
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Путин поставил рязанский завод в пример на всероссийском совещании 2

Путин поставил рязанский завод в пример на всероссийском совещании

Президент Владимир Путин открыл на рязанском кожзаводе совещание по развитию легкой промышленности в России. Оно проходит в четверг, 24 августа. Во вступительной речи глава государства несколько раз упомянул предприятие как образец. В частности, он отметил, что зарплата на нем выше средней по региону, а в отрасли в целом ситуация обратная.

Также президент заявил, что на примере конкретного производства убедился: меры государственной поддержки отрасли работают, но могли бы быть еще эффективнее. Он предложил создать отдельную подпрограмму в рамках программы развития сельского хозяйства, так как непривитые животные и сами страдают, и сырье затем получается хуже. Путин заметил, что это тоже узнал на конкретном примере.

Глава государства поздравил руководство и работников рязанского предприятия с тем, что оно крупнейшее в Европе. По его словам, во время экскурсии по цехам председатель совета директоров Игорь Сурин восторженно рассказывал ему о технологах, которые добиваются высочайшего качества, и это подтверждается объемами продаж.

Говоря о теме совещания, президент назвал важнейшим ресурсом для отрасли «зачистку рынка от сомнительной продукции», то есть борьбу с контрабандой и контрафактом. Также он обратил внимание на вопросы поставок сырья: нужно улучшать уровень отечественного и упростить импорт качественного зарубежного.

Путин посетовал, что профильные вузы сосредоточены в основном в Москве, а предприятия — в регионах. Важно организовать обучение там, где есть практика, в том числе открыть кафедры на ведущих производствах, подчеркнул президент в Рязани. В совещании участвуют вице-премьер Аркадий Дворкович, министры финансов Антон Силуанов, экономического развития Максим Орешкин, промышленности Денис Мантуров, сельского хозяйства Александр Ткачев, образования Ольга Васильева, а также руководители крупнейших предприятий, профильных бизнес-объединений, врио рязанского губернатора Николай Любимов.


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