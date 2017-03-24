Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:08, 24 марта 2017 303
 0    0

Создание рязанского текстильного кластера заморожено из-за санкций — Любимов

Создание рязанского текстильного кластера заморожено из-за санкций — Любимов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Создание текстильного кластера в Кораблинском районе полностью заморожено. Об этом заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.

Он подчеркнул, что речь идет не об отмене проекта, а о временной остановке. По словам политика, созданию кластера помешали санкции. Из-за них значительно подорожали оборудование и ткани, а инвестор лишился доступа к дешевым кредитам. Напомним, соглашение о создании на базе Кораблинской текстильной мануфактуры нового предприятия подписали в октябре 2014 года. Одна из сторон — Национальная инвестиционно-финансовая корпорация. Вложения оценивались в 1 млрд рублей.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
13:19, 24 марта 2017
Любимов хочет позаниматься с рязанскими тренерами-рукопашниками
13:08, 24 марта 2017
Создание рязанского текстильного кластера заморожено из-за санкций — Любимов
12:52, 24 марта 2017
Любимов назвал приоритетными направлениями работы инвестиции и туризм
12:40, 24 марта 2017
Любимов перепишет программу развития Рязанской области
13:00, 23 марта 2017
Игорь Морозов предложил бойкотировать «Евровидение» на Украине 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Выходной в Рязани. Что показать гостям

Выходной в Рязани. Что показать гостям 3

Большинство старинных домов настолько привычны рязанцам, что их почти перестали замечать.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:05, 19 марта 2017 41 628
В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Фото
19:52, 17 марта 2017 34 221
В рязанской деревне Пучков предложил построить новый мост и погрозил властям палкой. Фоторепортаж
12:02, 12 марта 2017 34 000
Рязанцы засняли весенний разлив на Оке. Фото
19:12, 20 марта 2017 26 001
RZN.info публикует фоторепортаж с финала рязанского этапа конкурса «Российская красавица»
17:58, 18 марта 2017 24 934
Мотоцикл и самолетик. Любимов посетил «крымские» гулянья на площади Победы
Все новости
Голосования

Вы будете смотреть «Евровидение»?

Окончание опроса: 29.03.2017
Архив голосований
Форум