Создание текстильного кластера в Кораблинском районе полностью заморожено. Об этом заявил врио рязанского губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.
Он подчеркнул, что речь идет не об отмене проекта, а о временной остановке. По словам политика, созданию кластера помешали санкции. Из-за них значительно подорожали оборудование и ткани, а инвестор лишился доступа к дешевым кредитам. Напомним, соглашение о создании на базе Кораблинской текстильной мануфактуры нового предприятия подписали в октябре 2014 года. Одна из сторон — Национальная инвестиционно-финансовая корпорация. Вложения оценивались в 1 млрд рублей.