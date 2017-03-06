Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:12, 6 марта 2017 807
 0    0

В этом году в Рязани отремонтируют 40 километров дорог за 620 миллионов

В этом году в Рязани отремонтируют 40 километров дорог за 620 миллионов

В 2017 году в Рязани планируют отремонтировать около 40 километров дорог на 32 улицах. Об этом сообщила вице-мэр Рязани Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта.

18 участков включили в первоочередной список (Северный и Южный переулок указаны там как один объект). По этим участкам уже объявили тендеры. Начать работы первой очереди рассчитывают в середине апреля, когда позволит погода, закончить — к 25 июля.

Дорожники будут использовать комплексный подход, заверила Свинцова: благоустраивать территорию, ставить сигнальные светофоры Т7, класть «лежачих полицейских». Чинить тротуары и менять бордюры будут не везде, а там, где это действительно требуется. Для самих дорог будут использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон на самых загруженных участках и горячий асфальтобетон — на остальных.

На ремонт и строительство дорог в этом году выделили 620 млн рублей. Все деньги, которые удастся сэкономить на торгах, пойдут на ремонт картами других нуждающихся улиц.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
13:06, 6 марта 2017
Переходы на Первомайском проспекте пометят светодиодами
12:46, 6 марта 2017
В Рязани нашли дефекты на половине гарантийных дорог
12:12, 6 марта 2017
В этом году в Рязани отремонтируют 40 километров дорог за 620 миллионов
11:50, 6 марта 2017
На проезде Шабулина светофор заменят круговым участком, Большую улицу осветят
11:50, 6 марта 2017
Проект новой рязанской дороги вынесут на слушания 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани

От «Дружбы» к «Октябрю». Судьба советских кинотеатров Рязани 8

Мы решили вспомнить об истории советских кинотеатров Рязани и посмотреть, что с ними стало сегодня.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:26, 2 марта 2017 36 021
Любимов открыл школу в Пронском районе. Фоторепортаж
14:14, 27 февраля 2017 32 480
Кастинг «Дома-2» в Рязани собрал аншлаг в ночном клубе. Видео 3
15:42, 22 февраля 2017 25 962
Пользователи RZN.info выберут «Мисс Интернет» конкурса «Российская красавица» в Рязани. Фото 13
8:17, 25 февраля 2017 15 840
Рязанцы проводили зиму на Лыбедском бульваре. Фото
14:02, 27 февраля 2017 14 342
В сети появилось видео аварии на Первомайском проспекте
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум