В этом году в Рязани отремонтируют 40 километров дорог за 620 миллионов

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В 2017 году в Рязани планируют отремонтировать около 40 километров дорог на 32 улицах. Об этом сообщила вице-мэр Рязани Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта.
18 участков включили в первоочередной список (Северный и Южный переулок указаны там как один объект). По этим участкам уже объявили тендеры. Начать работы первой очереди рассчитывают в середине апреля, когда позволит погода, закончить — к 25 июля.
Дорожники будут использовать комплексный подход, заверила Свинцова: благоустраивать территорию, ставить сигнальные светофоры Т7, класть «лежачих полицейских». Чинить тротуары и менять бордюры будут не везде, а там, где это действительно требуется. Для самих дорог будут использовать щебеночно-мастичный асфальтобетон на самых загруженных участках и горячий асфальтобетон — на остальных.
На ремонт и строительство дорог в этом году выделили 620 млн рублей. Все деньги, которые удастся сэкономить на торгах, пойдут на ремонт картами других нуждающихся улиц.