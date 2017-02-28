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19:43, 28 февраля 2017 3 153
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Администрация Рязани выбрала 18 дорог для ремонта. Список

Администрация Рязани выбрала 18 дорог для ремонта. Список

Рязанские власти определили 18 дорог, которые будут ремонтировать в 2017 году. Об этом RZN.info сообщили в городском управлении благоустройства во вторник, 28 февраля.

Починят участки Первомайского проспекта, улиц Бирюзова, Большой, Великанова, Высоковольтной, Лесопарковой, Молодцова, Октябрьской, Прижелезнодорожной, Разина, Советской армии, Станкозаводской, Трудовой, Чкалова, проездов Речников и Старообрядческого, Северного и Южного переулков.

До конца апреля в список внесут еще около 15 дорог, добавили в управлении.


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