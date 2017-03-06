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11:50, 6 марта 2017 421
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Проект новой рязанской дороги вынесут на слушания

Проект новой рязанской дороги вынесут на слушания

Фото: Pixabay.com

Дорогу от проезда Шабулина до Северного обхода начнут строить после публичных слушаний. Об этом сообщила начальник рязанского управления благоустройства Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта. Общественности представят проект планировки территории. Он готов, сейчас завершается разработка проекта межевания.

Двухполосная дорога пройдёт в районе силикатного завода, её длина составит 1,6 километра. На ней будут фонари и тротуары и велодорожками.

В 2017 году планируют перенести коммуникации и создать земляную насыпь, в 2018 — положить покрытие. Строители будут использовать технологию «тощего бетона», отметила Свинцова: в смесь добавят больше бетона для укрепления основания.


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