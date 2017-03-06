Проект новой рязанской дороги вынесут на слушания

Дорогу от проезда Шабулина до Северного обхода начнут строить после публичных слушаний. Об этом сообщила начальник рязанского управления благоустройства Ольга Свинцова на пресс-конференции в понедельник, 6 марта. Общественности представят проект планировки территории. Он готов, сейчас завершается разработка проекта межевания.
Двухполосная дорога пройдёт в районе силикатного завода, её длина составит 1,6 километра. На ней будут фонари и тротуары и велодорожками.
В 2017 году планируют перенести коммуникации и создать земляную насыпь, в 2018 — положить покрытие. Строители будут использовать технологию «тощего бетона», отметила Свинцова: в смесь добавят больше бетона для укрепления основания.