Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность

Николай Любимов заявил, что «Сосновому бору» вернут статус санатория, известного не только в Рязанской области, но и в России. Об этом сообщила
«Важным достижением года считаю безвозмездную передачу в областную собственность санатория „Сосновый бор“. Очень серьезное и значимое решение проблемы», — подчеркнул губернатор.
Во вторник, 26 декабря, сотрудникам «Соснового бора»
«Для нас важно также, чтобы лечебно-оздоровительное учреждение сохранило свой профиль и развивалось как санаторий. Я думаю, что мы найдем необходимые решения для того, чтобы „Сосновый бор“ опять стал санаторием, известным не только в Рязанской области, но и в России», — сказал Любимов.
В декабре санаторий
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории
Другое имущество санатория
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