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17:10, 26 декабря 2017 1 135
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Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность

Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность

Николай Любимов заявил, что «Сосновому бору» вернут статус санатория, известного не только в Рязанской области, но и в России. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Важным достижением года считаю безвозмездную передачу в областную собственность санатория „Сосновый бор“. Очень серьезное и значимое решение проблемы», — подчеркнул губернатор.

Во вторник, 26 декабря, сотрудникам «Соснового бора» начали выдавать зарплату.

«Для нас важно также, чтобы лечебно-оздоровительное учреждение сохранило свой профиль и развивалось как санаторий. Я думаю, что мы найдем необходимые решения для того, чтобы „Сосновый бор“ опять стал санаторием, известным не только в Рязанской области, но и в России», — сказал Любимов.

В декабре санаторий передали в собственность региона. Ранее губернатор заявил, что нужно сохранить «Сосновый бор» для людей.

Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Другое имущество санатория продавали по заниженным ценам.

Фото с Facebook регионального правительства


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