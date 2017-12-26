Сотрудникам «Соснового бора» начали выдавать зарплату

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В декабре санаторий передали в собственность региона. «Он будет функционировать как лечебно-профилактическое учреждение. Его необходимо развивать, гасить долги по зарплате, которые скопились у прежнего собственника», — заявил губернатор Николай Любимов.
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.
Другое имущество санатория продавали по заниженным ценам.