Под этим делом. RZN.info представляет самые громкие цитаты года

RZN.info продолжает подводить итоги ушедшего года. Сегодня мы решили вспомнить самые громкие заявления, прозвучавшие в Рязани в 2016-м.

Признаемся честно: выбрать из тысяч цитат, которые публиковались на нашем сайте, условный «топ-10» не удалось: слишком разными по темам, тональности, резонансу они оказались. Поэтому мы решили включить в обзор фразы, которые первыми пришли на ум — то есть наиболее крепко запомнились.

Главной музой рязанских ораторов в прошлом году остались дороги. Губернатор, например, в марте удивлялся «заниженным» улицам Канищева: « То ли геодезист был под этим делом , то ли главный архитектор, не знаю. Но разве можно так закопать дороги, что все, что идет, все только на дороги — ни пройти, ни проехать».

Не прошло и месяца, как в микрорайоне развернулся масштабный ремонт, однако его организация также не устроила Ковалева: « Пыль, грязь, а люди там ходят — конечно, они будут недовольны. Люди едут, костерят всех подряд и правильно делают. Потому что действительно, кому это интересно — рвать подвеску».

Главной музой рязанских ораторов в прошлом году остались дороги

Не поспоришь. Наши тракты доведут кого угодно — даже интеллигентнейшую Наталью Гришину. « Просто раздолбанная дорога вконец! » — угадайте, о какой это сказала директор горьковской библиотеки. Ответ по ссылке, но, честно говоря, характеристика получилась довольно универсальной.

Высказалась на непрофильную для себя тему и еще одна представительница рязанской культурой элиты. Профессор-филолог Ольга Воронова на вечере памяти погибших при крушении Ту-154 над Черным морем выдвинула свою версию катастрофы: «Я не хочу верить и никогда не поверю, что эта трагедия стала результатом слабости человеческого фактора, ошибки пилота, изношенности самолета. Мы должны понимать, что против России идет глобальная война : асимметричная, гибридная, электронная, террористическая. Она ведется скрытно. Электронными способами можно вывести из строя систему управления самой сложной техники, систему связи, и найти следы этой атаки будет практически невозможно»

Традиционно много о внешней политике говорил и рязанский сенатор Игорь Морозов

Традиционно много о внешней политике говорил и рязанский сенатор Игорь Морозов. Право выбора его цитаты для обзора мы доверили читателям, остановившись на самом популярной (больше шести тысяч просмотров): «Как Керри сказал, что они будут вести огонь на поражение, точно так же они должны знать, что [американский эсминец] „Дональд Кук“ подошел к нашим границам и может уже от них не отойти ».

Коллега Морозова Сергей Калашников по весне упомянул нашу область вот в таком контексте: «На мой взгляд, вполне возможно объединение Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областей в один регион. Также можно рассмотреть вопрос слияния Липецкой, Воронежской и, может быть, Рязанской областей . Там расположены области с однотипной схемой хозяйствования. К тому же они дополняют друг друга распределением производительных сил. При этом они находятся в разных юрисдикциях, то есть субъекты разные. Это не способствует концентрации экономических усилий данных территорий». К счастью, границы и ныне там.

Границы другого рода осенью перешла рязанская студентка

Границы другого рода осенью перешла рязанская студентка, решившая разыграть подруг вымышленной историей о маньяке. «Утка» всерьез напугала многих горожан, а ее автор заметила: «Мне было реально любопытно, с какой скоростью это разнесется среди моих друзей. Я поржала над своими друзьями . Я всегда стебусь, а тут они мне, оказывается, поверили». И еще: «Это самый обычный прием информационной войны, на самом деле. Да и люди у нас с появлением интернета начинают, видно, все больше деградировать, увы».

Рязанский танцор Максим Павлов, пробившись в шоу «Танцы на ТНТ», высказался намного короче, но его слова стали очень популярными в нашей редакции. Повторяя их вслух, следите за четкостью произношения и паузами: « Я — бальник, если что ».

Завершить эту подборку, раз уж всплыла тема культуры, хочется строками кого бы вы думали — Сергея Есенина! Его стихотворение вспомнили в рязанском управлении ФАС, обсуждая этичность присвоения фамилии поэта ресторану:

«И известность моя не хуже, —

От Москвы по парижскую рвань

Мое имя наводит ужас ,

Как заборная, громкая брань».