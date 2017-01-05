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21:00, 5 января 2017 2 899
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Под этим делом. RZN.info представляет самые громкие цитаты года

Под этим делом. RZN.info представляет самые громкие цитаты года

RZN.info продолжает подводить итоги ушедшего года. Сегодня мы решили вспомнить самые громкие заявления, прозвучавшие в Рязани в 2016-м.

Признаемся честно: выбрать из тысяч цитат, которые публиковались на нашем сайте, условный «топ-10» не удалось: слишком разными по темам, тональности, резонансу они оказались. Поэтому мы решили включить в обзор фразы, которые первыми пришли на ум — то есть наиболее крепко запомнились.

Главной музой рязанских ораторов в прошлом году остались дороги. Губернатор, например, в марте удивлялся «заниженным» улицам Канищева: «То ли геодезист был под этим делом, то ли главный архитектор, не знаю. Но разве можно так закопать дороги, что все, что идет, все только на дороги — ни пройти, ни проехать».

Не прошло и месяца, как в микрорайоне развернулся масштабный ремонт, однако его организация также не устроила Ковалева: «Пыль, грязь, а люди там ходят — конечно, они будут недовольны. Люди едут, костерят всех подряд и правильно делают. Потому что действительно, кому это интересно — рвать подвеску».

Главной музой рязанских ораторов в прошлом году остались дороги

Не поспоришь. Наши тракты доведут кого угодно — даже интеллигентнейшую Наталью Гришину. «Просто раздолбанная дорога вконец!» — угадайте, о какой это сказала директор горьковской библиотеки. Ответ по ссылке, но, честно говоря, характеристика получилась довольно универсальной.

Высказалась на непрофильную для себя тему и еще одна представительница рязанской культурой элиты. Профессор-филолог Ольга Воронова на вечере памяти погибших при крушении Ту-154 над Черным морем выдвинула свою версию катастрофы: «Я не хочу верить и никогда не поверю, что эта трагедия стала результатом слабости человеческого фактора, ошибки пилота, изношенности самолета. Мы должны понимать, что против России идет глобальная война: асимметричная, гибридная, электронная, террористическая. Она ведется скрытно. Электронными способами можно вывести из строя систему управления самой сложной техники, систему связи, и найти следы этой атаки будет практически невозможно»

Традиционно много о внешней политике говорил и рязанский сенатор Игорь Морозов

Традиционно много о внешней политике говорил и рязанский сенатор Игорь Морозов. Право выбора его цитаты для обзора мы доверили читателям, остановившись на самом популярной (больше шести тысяч просмотров): «Как Керри сказал, что они будут вести огонь на поражение, точно так же они должны знать, что [американский эсминец] „Дональд Кук“ подошел к нашим границам и может уже от них не отойти».

Коллега Морозова Сергей Калашников по весне упомянул нашу область вот в таком контексте: «На мой взгляд, вполне возможно объединение Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областей в один регион. Также можно рассмотреть вопрос слияния Липецкой, Воронежской и, может быть, Рязанской областей. Там расположены области с однотипной схемой хозяйствования. К тому же они дополняют друг друга распределением производительных сил. При этом они находятся в разных юрисдикциях, то есть субъекты разные. Это не способствует концентрации экономических усилий данных территорий». К счастью, границы и ныне там.

Границы другого рода осенью перешла рязанская студентка

Границы другого рода осенью перешла рязанская студентка, решившая разыграть подруг вымышленной историей о маньяке. «Утка» всерьез напугала многих горожан, а ее автор заметила: «Мне было реально любопытно, с какой скоростью это разнесется среди моих друзей. Я поржала над своими друзьями. Я всегда стебусь, а тут они мне, оказывается, поверили». И еще: «Это самый обычный прием информационной войны, на самом деле. Да и люди у нас с появлением интернета начинают, видно, все больше деградировать, увы».

Рязанский танцор Максим Павлов, пробившись в шоу «Танцы на ТНТ», высказался намного короче, но его слова стали очень популярными в нашей редакции. Повторяя их вслух, следите за четкостью произношения и паузами: «Я — бальник, если что».

Завершить эту подборку, раз уж всплыла тема культуры, хочется строками кого бы вы думали — Сергея Есенина! Его стихотворение вспомнили в рязанском управлении ФАС, обсуждая этичность присвоения фамилии поэта ресторану:

«И известность моя не хуже, —

От Москвы по парижскую рвань

Мое имя наводит ужас,

Как заборная, громкая брань».

Если вам вспомнилась еще какая-нибудь яркая цитата из рязанского 2016-го — пишите в комментариях. Если же прочитанное заставило вас тосковать по прошедшему году, повторить его главные моменты можно в нашем спецпроекте.


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