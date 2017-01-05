Под этим делом. RZN.info представляет самые громкие цитаты года

RZN.info продолжает подводить итоги ушедшего года. Сегодня мы решили вспомнить самые громкие заявления, прозвучавшие в Рязани в 2016-м.
Признаемся честно: выбрать из тысяч цитат, которые публиковались на нашем сайте, условный «топ-10» не удалось: слишком разными по темам, тональности, резонансу они оказались. Поэтому мы решили включить в обзор фразы, которые первыми пришли на ум — то есть наиболее крепко запомнились.
Главной музой рязанских ораторов в прошлом году остались дороги. Губернатор, например, в марте удивлялся «заниженным» улицам Канищева: «
Не прошло и месяца, как в микрорайоне развернулся масштабный ремонт, однако его организация также не устроила Ковалева: «
Главной музой рязанских ораторов в прошлом году остались дороги
Не поспоришь. Наши тракты доведут кого угодно — даже интеллигентнейшую Наталью Гришину. «
Высказалась на непрофильную для себя тему и еще одна представительница рязанской культурой элиты. Профессор-филолог Ольга Воронова на вечере памяти погибших при крушении Ту-154 над Черным морем выдвинула свою версию катастрофы: «Я не хочу верить и никогда не поверю, что эта трагедия стала результатом слабости человеческого фактора, ошибки пилота, изношенности самолета. Мы должны понимать, что
Традиционно много о внешней политике говорил и рязанский сенатор Игорь Морозов
Традиционно много о внешней политике говорил и рязанский сенатор Игорь Морозов. Право выбора его цитаты для обзора мы доверили читателям, остановившись на самом популярной (больше шести тысяч просмотров): «Как Керри сказал, что они будут вести огонь на поражение, точно так же они должны знать, что [американский эсминец] „Дональд Кук“ подошел к нашим границам и
Коллега Морозова Сергей Калашников по весне упомянул нашу область вот в таком контексте: «На мой взгляд, вполне возможно объединение Смоленской, Брянской, Калужской и Орловской областей в один регион. Также можно рассмотреть вопрос
Границы другого рода осенью перешла рязанская студентка
Границы другого рода осенью перешла рязанская студентка, решившая разыграть подруг вымышленной историей о маньяке. «Утка» всерьез напугала многих горожан, а ее автор заметила: «Мне было реально любопытно, с какой скоростью это разнесется среди моих друзей.
Рязанский танцор Максим Павлов, пробившись в шоу «Танцы на ТНТ», высказался намного короче, но его слова стали очень популярными в нашей редакции. Повторяя их вслух, следите за четкостью произношения и паузами: «
Завершить эту подборку, раз уж всплыла тема культуры, хочется строками кого бы вы думали — Сергея Есенина! Его стихотворение вспомнили в рязанском управлении ФАС, обсуждая этичность присвоения фамилии поэта ресторану:
«И известность моя не хуже, —
От Москвы по парижскую рвань
Как заборная, громкая брань».
Если вам вспомнилась еще какая-нибудь яркая цитата из рязанского 2016-го — пишите в комментариях. Если же прочитанное заставило вас тосковать по прошедшему году, повторить его главные моменты можно в