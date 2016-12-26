В Рязани намекнули на вражескую атаку на самолет с ансамблем Александрова

Член Общественной палаты России от Рязанской области Ольга Воронова намекнула на внешние причины крушения ТУ-154 с ансамблем Александрова. «Я не хочу верить и никогда не поверю, что эта трагедия стала результатом слабости человеческого фактора, ошибки пилота, изношенности самолета, — сказала она на вечере памяти в горьковской библиотеке в понедельник, 26 декабря. — Мы должны понимать, что против России идет глобальная война: асимметричная, гибридная, электронная, террористическая. Она ведется скрытно. Электронными способами можно вывести из строя систему управления самой сложной техники, систему связи, и найти следы этой атаки будет практически невозможно». Воронова назвала погибших «бойцами передовой линии» и сравнила крушение самолета с катастрофой «Курска».

«Александровцы были для нас по-настоящему родными людьми, и мы, наверное, по праву считали и считаем коллектив рязанским», — сказал вице-губернатор Сергей Филимонов, отметив, что ансамбль приезжал в Рязанскую область, «как только выпадала возможность». «Мы и в этом году несколько раз пытались устроить концерты, но они — настоящие любимцы в нашей стране, и устроить этот концерт никак не удавалось», — признался Филимонов.

На вечер памяти собрался полный зал рязанцев

Завотделением рязанского музыкального колледжа Александр Анисимов рассказал, что учился у также находившегося на борту начальника департамента культуры Минобороны Валерия Халилова и затем не раз пересекался с ним. В 1990-е рязанец приехал просить у замначальника военно-оркестровой службы Халилова инструменты для оркестра десантного училища и получил согласие. «Второй заместитель спросил: „А где мы возьмем? У нас всего два комплекта на все Вооруженные силы“. На что Валерий Михайлович ему ответил: „Я знаю всего два учебных заведения — единственных в мире: военно-дирижерский факультет и десантное училище в Рязани“», — вспомнил Анисимов. По словам Вороновой, Халилов также помогал собирать деньги на бюст Василия Агапкина.

На вечер памяти собрался полный зал рязанцев. Он начался с минуты молчания. Также пришедшие встали, когда зазвучала запись «Священной войны» в исполнении ансамбля.

Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны по не установленной на данный момент причине упал в Черное море в воскресенье. На борту находились 92 человека. Наряду с членами ансамбля и Халиловым это другие военные и гражданские служащие, экипаж, журналисты и известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка. Артисты летели выступать под российскими солдатами, Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз.