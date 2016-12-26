Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:25, 26 декабря 2016 1 373
 0    0

В Рязани намекнули на вражескую атаку на самолет с ансамблем Александрова

В Рязани намекнули на вражескую атаку на самолет с ансамблем Александрова

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Член Общественной палаты России от Рязанской области Ольга Воронова намекнула на внешние причины крушения ТУ-154 с ансамблем Александрова. «Я не хочу верить и никогда не поверю, что эта трагедия стала результатом слабости человеческого фактора, ошибки пилота, изношенности самолета, — сказала она на вечере памяти в горьковской библиотеке в понедельник, 26 декабря. — Мы должны понимать, что против России идет глобальная война: асимметричная, гибридная, электронная, террористическая. Она ведется скрытно. Электронными способами можно вывести из строя систему управления самой сложной техники, систему связи, и найти следы этой атаки будет практически невозможно». Воронова назвала погибших «бойцами передовой линии» и сравнила крушение самолета с катастрофой «Курска».

«Александровцы были для нас по-настоящему родными людьми, и мы, наверное, по праву считали и считаем коллектив рязанским», — сказал вице-губернатор Сергей Филимонов, отметив, что ансамбль приезжал в Рязанскую область, «как только выпадала возможность». «Мы и в этом году несколько раз пытались устроить концерты, но они — настоящие любимцы в нашей стране, и устроить этот концерт никак не удавалось», — признался Филимонов.

На вечер памяти собрался полный зал рязанцев

Завотделением рязанского музыкального колледжа Александр Анисимов рассказал, что учился у также находившегося на борту начальника департамента культуры Минобороны Валерия Халилова и затем не раз пересекался с ним. В 1990-е рязанец приехал просить у замначальника военно-оркестровой службы Халилова инструменты для оркестра десантного училища и получил согласие. «Второй заместитель спросил: „А где мы возьмем? У нас всего два комплекта на все Вооруженные силы“. На что Валерий Михайлович ему ответил: „Я знаю всего два учебных заведения — единственных в мире: военно-дирижерский факультет и десантное училище в Рязани“», — вспомнил Анисимов. По словам Вороновой, Халилов также помогал собирать деньги на бюст Василия Агапкина.

На вечер памяти собрался полный зал рязанцев. Он начался с минуты молчания. Также пришедшие встали, когда зазвучала запись «Священной войны» в исполнении ансамбля.

Напомним, летевший в Сирию самолет Минобороны по не установленной на данный момент причине упал в Черное море в воскресенье. На борту находились 92 человека. Наряду с членами ансамбля и Халиловым это другие военные и гражданские служащие, экипаж, журналисты и известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка. Артисты летели выступать под российскими солдатами, Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
16:25, 26 декабря 2016
В Рязани намекнули на вражескую атаку на самолет с ансамблем Александрова
15:38, 26 декабря 2016
Версия теракта при крушении Ту-154 не получает развития — Песков
12:50, 26 декабря 2016
Рязанский мэр и митрополит почистили снег в Кремле. Фоторепортаж
11:52, 26 декабря 2016
Ковалев выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Сочи
20:59, 25 декабря 2016
Сын Лукашенко заявил о нежелании становиться президентом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 5

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:14, 17 декабря 2016 25 682
Пропавших в Рязанской области рыбаков нашли мертвыми
20:26, 14 декабря 2016 23 421
Владельцы пытались помешать вывозу гаражей с улицы Тимакова 9
18:35, 16 декабря 2016 20 855
Ни свиста, ни дрели. Рязанская область разработала закон о тишине 54
9:54, 23 декабря 2016 20 703
В рязанском ТЦ «Премьер» закроется Media Markt 5
17:20, 17 декабря 2016 18 527
Рязанка рассказала свою версию «пропажи» почки 4
Все новости
Голосования

Где вы встречаете новый год?

Окончание опроса: 31.12.2016
Архив голосований
Форум