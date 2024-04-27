Песков: участь Зеленского предрешена

По его словам, все однозначно.

Участь президента Украины Владимира Зеленского предрешена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, все однозначно. Полное интервью с представителем Кремля выйдет в воскресенье, 28 апреля.

В Омске два пассажира моторной лодки погибли при столкновении с причалом

Авария произошла вечером в субботу, 27 апреля, в акватории реки Иртыш около острова Самарский. На борту находились два пассажира.

В Омске два человека погибли при столкновении моторной лодки с причалом. Об этом сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Авария произошла вечером в субботу, 27 апреля, в акватории реки Иртыш около острова Самарский. На борту находились два пассажира. «Произошло столкновение моторной лодки с двумя пассажирами на борту с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов», — говорится в сообщении. Проводится проверка.

В Рязани устранили засор канализации на Лыбедском бульваре

Тротуары и проезжая часть вымыты и приведены в порядок.

В Рязани устранили засор канализации на Лыбедском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Отмечается, что бригада «Водоканала» устранила засор канализации в течение двух часов. Тротуары и проезжая часть вымыты и приведены в порядок. Ранее появилось видео с места.

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Таджикистана рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом пишет URA.RU cо ссылкой на сайт министерства республики. «Воздержитесь от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится в сообщении.

Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации в России нет

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал депутата Журавлева, заявившего о необходимости новой мобилизации ради ротации на фронте.

Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации в России нет. Об этом пишет URA.RU. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов раскритиковал депутата Журавлева, заявившего о необходимости новой мобилизации ради ротации на фронте. Он попросил его «не лезть в темы, которые далеки от профессиональной деятельности» и «заниматься своим делом». Депутат подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.

В России безработица снизилась до нового исторического минимума в 2,7%

Данные приводит Росстат.

В России безработица снизилась до нового исторического минимума в 2,7%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат. Отмечается, что предыдущий исторический минимум зафиксировали в феврале 2024 года, когда безработица опустилась до 2,8%.

Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушениях прав жильцов дома в Касимове

Напомним, жители многоквартирного дома в Касимове жаловались, что в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, изношена электропроводка.

Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушениях прав жильцов дома в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Напомним, жители многоквартирного дома в Касимове жаловались, что в здании постоянно протекает крыша, затоплены подвальные помещения, изношена электропроводка. Региональный СК организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Рязанской области Медведкову А.А. доложить о ходе проверки и мерах, принимаемых для восстановления нарушенных прав граждан.

В Госдуме предложили установить День защиты животных

Выбрали для этого 4 октября.

В Госдуме предложили установить День защиты животных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ. «Предлагается установить 4 октября Днем защиты животных», — говорится в законопроекте. Отмечается, что ответственное отношение к животным закреплено в Конституции России.

«Капитал-Строитель жилья» рассказал о новом жилом комплексе «Крылья»

«Капитал-Строитель жилья» рассказал о новом жилом комплексе «Крылья». Отмечается, что при создании ЖК команда вдохновилась образом взлетающей птицы. Это отражено в силуэте здания и общей архитектурной концепции. «Данный проект говорит сам за себя: здесь каждый житель под надежным крылом!» — отмечает «Капитал». "Крылья" объединил в себе удобное расположение и развитую инфраструктуру. Он находится около ТРЦ «Барс» на Московском шоссе. Здесь обеспечены близость к деловому и торговому центру города и удобная транспортная развязка. На территории комплекса предусмотрены современные дворы без машин. Каждый житель сможет заниматься любимым делом в комфортной обстановке цветущей зелени. А автомобиль можно оставить на отдельной парковке: гостевой или индивидуальной под навесом. Также в 100 метрах от дома уже строится многоуровневый паркинг. Для облицовки фасада используют различные виды материалов. Керамический кирпич придает дому изысканность и теплоту, а «мокрый» фасад добавляет современности. «Капитал» — единственный застройщик в Рязани, использующий инновационную систему фиксации облицовочного кирпича CUUBER, благодаря которой можно не только получить целостный фасад без плит перекрытия между этажами, но и улучшить его теплоизоляционные свойства. В лучших традициях «Капитала» в квартирах продуманы эргономичные планировки СМАРТ 2.0 — разумное использование пространства, много света. В квартирах будут классические панорамные окна и арочные, увеличенные дверные проемы, высокие потолки, индивидуальное отопление, гардеробные и ниши для хранения. Большие гостиные площадью до 30 кв. м позволят реализовать любые дизайнерские идеи, а мастер-спальни подарят уютные пространства для каждого члена семьи. «Капитал» гордится, что давно строит террасы, но в «Крыльях» застройщик пошел дальше и спроектировал террасы на эксплуатируемой кровле.

В Рязани на улице Электрозаводской женщина выбрасывала из окна вещи

В Рязани на улице Электрозаводской сняли на видео женщину, которая кричала и выбрасывала из окна многоэтажки различные предметы. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Рязань».

В Рязани на улице Электрозаводской сняли на видео женщину, которая кричала и выбрасывала из окна многоэтажки различные предметы. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Рязань». "Женщина с возможными психическими отклонениями кричала из окна, что ее заперли, и выбрасывала из окна различные предметы. Улица Электрозаводская, 79″, — сообщается в посте. Очевидец добавил, что на место вызвали полицию.

В Спасском районе во время пожара пострадал мужчина

В селе Устрань Спасского района в субботу, 27 апреля, произошел пожар. Пострадал мужчина, его возраст устанавливается, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Устрань Спасского района в субботу, 27 апреля, произошел пожар. Пострадал мужчина, его возраст устанавливается, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 23:50. На место выехал один автомобиль и три сотрудника противопожарной службы.

В Рязани пропала 87-летняя женщина

В Рязани пропала Зинаида Павловна Котельникова 1936 года рождения. С 27 апреля ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

В Рязани пропала Зинаида Павловна Котельникова 1936 года рождения. С 27 апреля ее местонахождение неизвестно, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт». Приметы женщины: рост 152 см, нормального телосложения, седые волосы, на концах рыжие, зеленые глаза. Одежда: бежевая куртка, черные брюки, черные туфли, коричневый берет. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Самарской области при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

В Самарской области при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональное УМВД. ДТП произошло на дороге «Самара-Большая Черниговка-Граница с Республикой Казахстан». Водитель «Renault» не уступила дорогу самосвалу и тот опрокинулся прямо на легковушку.

В полиции прокомментировали потасовку мужчин в Горроще

По данным ведомства, заявление об инциденте не поступало.

В полиции прокомментировали потасовку мужчин в Горроще. По данным ведомства, заявление об инциденте не поступало. «Рекомендуем прежде чем выкладывать медиаконтент, сообщать о противоправных деяниях в полицию», — отметили в УМВД. Напомним, ранее в рязанской Горроще засняли потасовку двух пьяных мужчин.

В Песочне легковушка после ДТП врезалась в дорожное ограждение

Информация о пострадавших не поступала.

В Песочне легковушка после ДТП врезалась в дорожное ограждение. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань». На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Одного из них откинуло в дорожное ограждение. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

Министерство ТЭК и ЖКХ отказалось ремонтировать рязанский Гостиный двор повторно

Ответственность за расходы по содержанию дома лежит на собственниках.

Повторный капитальный ремонт Гостиного двора не предусмотрен региональной программой. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ. По данным ведомства, многоквартирный дом № 24 на улице Ленина включен в региональную программу. Капремонт фасада выполнили в 2016 году. Гарантийный срок составил пять лет и на данный момент истек. Кроме того, в 2017 году ремонтировали крышу, системы холодного водоснабжения и водоотведения. Как отметили в министерстве, собственники отвечают за расходы по содержанию дома. С появлением на фасадах отслоений и разрушений необходимо было сразу же отбить штукатурку и восстановить поврежденные места. В ведомстве добавили, что данные работы должны выполнять управляющие организации, а если их нет, то собственники помещений. Напомним, рязанцы рассказали о треснувшем основании колонн исторического здания. Позже в горадминистрации сообщили, что ремонтом треснувших колонн рязанского Гостиного двора займется управляющая компания. Госинспекция по охране объектов культурного наследия направила письма в министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой включить здание в программу капремонта многоквартирных домов.

Рязанские газовики отключили от сети трех должников

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» приостановили подачу газа трем абонентам-физлицам в Рыбновском районе Рязанской области с общим долгом по оплате газа свыше 300 тыс. рублей. Потребители не оплачивали в полном размере потребленный газ, в связи с чем у каждого образовалась задолженность в размере 184 тыс., 126 тыс. и 53 тыс. рублей соответственно. При этом должники не допускали газовиков в домовладения для проведения работ по прекращению поставки газа. В связи с этим было принято решение провести работы по ограничению подачи газа на подводящих к домовладениям сетях после завершения отопительного сезона в Рязанской области. Теперь абонентам помимо основной суммы задолженности за газ предстоит выплатить стоимость работ по прекращению поставки газа и последующему подключению. «Приостановка подачи газа — крайняя мера, к которой мы прибегаем в самых сложных случаях, когда все другие инструменты не дали результата. В большинстве случаев поставщик газа готов рассмотреть возможность реструктуризации задолженности абонентов», — отметил заместитель начальника абонентского участка в г. Рязань ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Михаил Пронин.

В Рязани до сентября закроют движение по 5-у Новому проезду

Это связано со строительством паркинга в районе дома № 19.

В Рязани до сентября закроют движение по 5-у Новому проезду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. По данным администрации, из-за строительства паркинга в районе дома № 19 по 5-у Новому проезду, с 00.00 28 апреля по 23.59 30 сентября будет закрыто движение транспорта. На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды на дорогах

Водителей будут проверять на соблюдение ПДД.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейды на дорогах. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщила пресс-служба ведомства. В субботу и выходные дни инспекторы проведут мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. Если вы стали свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, сообщите об этом по телефону 112, или на официальном сайте Госавтоинспекции (раздел Прием обращений).

Рязанский Арбитражный суд отказал в иске компании «Вест Лайн»

Организация требовала с УРТ 21 млн. 800 тыс. рублей.

Арбитражный суд Рязанской области полностью отказал в иске ООО «Вест Лайн», которое требовало взыскать с Управления Рязанского троллейбуса долг в размере 21 млн. 800 тыс. рублей за услуги перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Это связано с признанием недействительными 426 договоров на оказание комплекса услуг, заключенных между УРТ и «Вест Лайн» в 2021 году. Договоры заключались на один день, чтобы не допустить превышения лимита в размере 100 тыс. рублей, установленного положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУПа. Сейчас ООО «Вест Лайн» не осуществляет свою деятельность в Рязани.

На дороге у «Глобуса» в Рязани убрали ограждение

Напомним, ранее на дороге стояли столбики, разделяющие полосы встречного движения.