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В Рязани вновь произошло массовое отключение электричества
Уточняется, что работы будут вестись до полного восстановления.

Дягилево осталось без электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.

Света нет по следующим адресам:

  • улица Коняева;
  • улица Животноводческая;
  • улица Хиринская;
  • улица Усадебная;
  • 1,2,3,4-ые Усадебные проезды;
  • Хиринский проезд;
  • Животноводческий проезд;
  • Московское шоссе;
  • улица Дягилевская;
  • улица Центральная;
  • улица Овражная;
  • улица Детская;
  • улица Аллейная;
  • улица Базарная;
  • 1 и 2-ой Базарные проезды;
  • улица Тюшевская;
  • 1, 2, 3, 4, 5-ые Дягилевские проезды;
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 и 8-еы Аллейные проезды;
  • 1, 2, 3, 4-ые Центральные проезды;
  • 1, 2, 3, 4 и 5-ые проезды Коняева;
  • улица Мушковатовская;
  • улица Почтовая;
  • 1 и 2-ые Почтовые проезды;
  • улица Березняковская;
  • улица Шаповская;
  • улица Дашковская;
  • улица Парковая;
  • улица Урожайная;
  • улица Ясеневая.

Работы проведут до полного восстановления.