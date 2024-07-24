В Рязани вновь произошло массовое отключение электричества
Уточняется, что работы будут вестись до полного восстановления.
Дягилево осталось без электричества. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Света нет по следующим адресам:
- улица Коняева;
- улица Животноводческая;
- улица Хиринская;
- улица Усадебная;
- 1,2,3,4-ые Усадебные проезды;
- Хиринский проезд;
- Животноводческий проезд;
- Московское шоссе;
- улица Дягилевская;
- улица Центральная;
- улица Овражная;
- улица Детская;
- улица Аллейная;
- улица Базарная;
- 1 и 2-ой Базарные проезды;
- улица Тюшевская;
- 1, 2, 3, 4, 5-ые Дягилевские проезды;
- 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 и 8-еы Аллейные проезды;
- 1, 2, 3, 4-ые Центральные проезды;
- 1, 2, 3, 4 и 5-ые проезды Коняева;
- улица Мушковатовская;
- улица Почтовая;
- 1 и 2-ые Почтовые проезды;
- улица Березняковская;
- улица Шаповская;
- улица Дашковская;
- улица Парковая;
- улица Урожайная;
- улица Ясеневая.
Работы проведут до полного восстановления.