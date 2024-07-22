Рязанец погиб после ранения, полученного в зоне СВО
Валерий Демочкин погиб в понедельник, 22 июля, после тяжелого ранения, полученного в ходе СВО.
Рязанец погиб после ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщили его знакомые в паблике SamoGonki.
Валерий Демочкин погиб в понедельник, 22 июля, после тяжелого ранения, полученного в ходе СВО.
«Валера получил тяжелые ранения на СВО, несколько недель боролся за свою жизнь в госпитале, но сегодня силы кончились», — рассказали его друзья.
Рязанец погиб после ранения, полученного в зоне СВО
Рязанец погиб после ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщили его знакомые в паблике SamoGonki.
Валерий Демочкин погиб в понедельник, 22 июля, после тяжелого ранения, полученного в ходе СВО.
«Валера получил тяжелые ранения на СВО, несколько недель боролся за свою жизнь в госпитале, но сегодня силы кончились», — рассказали его друзья.
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