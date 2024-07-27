БПЛА Бобер UJ-26 атаковали Рязань

«Бобр» — аппарат длиной 2,5 метра и размахом крыльев 3,5 метра, дальность полёта — 1000 километров, максимальное время полёта — 7 часов. Дрон способен нести до 75 килограммов вооружения, включая, например, проникающую боевую часть КЗ-6.

Стало известно, какими беспилотниками атаковали Рязань. Информация появилась в Telegram-канале «Портфель Генштаба». Тип и модель беспилотника сбитого над Рязанью определена как Бобер UJ-26.

«Бобр» — аппарат длиной 2,5 метра и размахом крыльев 3,5 метра, дальность полёта — 1000 километров, максимальное время полёта — 7 часов. Дрон способен нести до 75 килограммов вооружения, включая, например, проникающую боевую часть КЗ-6.

Напомним, рано утром в субботу, 27 июля, жителей разбудил сильный грохот. Позже стало известно, что Рязань атаковали беспилотники.

Губернатор прокомментировал ЧП.

Обломки беспилотника упали на Южной окружной.