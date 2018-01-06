Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

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Подводя итоги 2017 года, редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на федеральных телеканалах. Наши земляки пробивались к лучам славы через такие шоу, как «Мужское/Женское» на Первом канале, «Дом-2», стендап-шоу ТНТ «Открытый микрофон», «Давай поженимся», «Танцы на ТНТ», «Теория заговора», шоу «Пахома» про экстрасенсов.
Начнем с горожан, которые пытались покорить публику убойным юмором. В 2017 году сразу два рязанских комика
Пока одни рязанцы шутили, другие выясняли отношения в эфире Первого канала. Рязанская семья
Стоит отметить, что Первый канал стал для рязанцев самым привлекательным. Здесь наша землячка Раиса Живетина
Минувший год также запомнится рязанцам ярким событием — празднованием Дня города, которое длилось с 28 по 30 июля. Губернатор Николай Любимов, на тот момент еще в качестве врио,
ТНТ стал вторым по популярности каналом, который штурмовали рязанцы. В проекте «Дом-2» принял участие
Рязанцы заняли свою нишу и в неординарных шоу про экстрасенсов. В декабре на телеканале ТВ-3
В День народного единства на сцене спорткомплекса «Лужники» свое стихотворение
В 2017 году рязанцам покорились не только телевизионные шоу, но и киноиндустрия. Напомним, в ноябре состоялась всероссийская премьера исторического фильма «Легенда о Коловрате», главную роль в котором
Ну и в заключении вспомним песню Стаса Михайлова о Рязани, которая
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