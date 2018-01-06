Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Подводя итоги 2017 года, редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на федеральных телеканалах. Наши земляки пробивались к лучам славы через такие шоу, как «Мужское/Женское» на Первом канале, «Дом-2», стендап-шоу ТНТ «Открытый микрофон», «Давай поженимся», «Танцы на ТНТ», «Теория заговора», шоу «Пахома» про экстрасенсов.

Начнем с горожан, которые пытались покорить публику убойным юмором. В 2017 году сразу два рязанских комика стали участниками шоу «Открытый микрофон» на ТНТ — Никита Васильев и Артем Филимонов. Напомним, Филимонов успешно прошел отбор в команды и остался в шоу в составе команды Юлии Ахмедовой, выступив в паре с Рамисом Ахметовым. После этого рязанец выступил в полуфинале и получил право выхода в финал. Выступление Васильева стало менее ярким и его не взяли ни в одну из команд. Позже комик признался , что пробиться в шоу ему помешал недостаток опыта.

Пока одни рязанцы шутили, другие выясняли отношения в эфире Первого канала. Рязанская семья подралась в студии программы «Мужское/Женское». Рязанка Оксана Петрова пришла на федеральное телевидение, чтобы рассказать о возникших с мужем проблемах. Откровения вылились в новый конфликт между супругами, свидетелями которого стали не только родственники и знакомые семьи, но и телевизионная аудитория.

Стоит отметить, что Первый канал стал для рязанцев самым привлекательным. Здесь наша землячка Раиса Живетина поделилась секретом долголетия в программе «Теория заговора», другая жительница Рязанской области пришла на программу «Мужское/Женское», чтобы найти опекуна своему внуку, а рязанец Денис Демешин дважды пытался найти свою любовь в программе «Давай поженимся». Он покорял невест в костюмах дракона и снеговика .

Минувший год также запомнится рязанцам ярким событием — празднованием Дня города, которое длилось с 28 по 30 июля. Губернатор Николай Любимов, на тот момент еще в качестве врио, поздравил горожан в сюжете Первого канала.

ТНТ стал вторым по популярности каналом, который штурмовали рязанцы. В проекте «Дом-2» принял участие выпускник РГРТУ Максим Аринин. Затем уже в качестве эксперта проекта выступила рязанская модель Наталья Соболева, которая в преддверии Нового года также появилась в ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Вслед за Галиной Кобзевой и Максимом Павловым в шоу «Танцы на ТНТ» в 2017 году прошла кастинг рязанка Алена Виноградова , которая удивила жюри необычным танцем. В октябре съемочная группа ТНТ приехала в Рязань в рамках масштабного тура . Рязанцы приняли участие в съемках роликов для телеканала.

Рязанцы заняли свою нишу и в неординарных шоу про экстрасенсов. В декабре на телеканале ТВ-3 начался цикл телевизионных программ «Сверхъестественный отбор», снятый в Рязанской области. За звание сильнейшего в регионе в программе поборолись четыре экстрасенса: Наталья Леман , Виктория Белова , Сергей Полушкин и Марина Антонова . Программу снимали в фитнес-центре, на кладбище и в ресторане.

В День народного единства на сцене спорткомплекса «Лужники» свое стихотворение прочла рязанская поэтесса Анна Бобровская. Мероприятие транслировалось каналом «Россия-24». Как рассказала девушка на своей странице «ВКонтакте», ее аудитория составила сто тысяч человек только на арене «Лужников», не считая зрителей телеканала.

В 2017 году рязанцам покорились не только телевизионные шоу, но и киноиндустрия. Напомним, в ноябре состоялась всероссийская премьера исторического фильма «Легенда о Коловрате», главную роль в котором исполнил выпускник РГУ имени Есенина Илья Малаков. Картина попала в топ-10 ожидаемых российских фильмов года. Также напомним, что в январе начались съемки сериала «Клерк», который покажут по Первому каналу. Главная роль досталась рязанке Ингрид Олеринской, которая ранее уже сыграла в сериале «Лондонград. Знай наших». Примерам своих земляков последовала рязанская певица Ксю Крузенштерн. Она снялась в эпизодической роли с Сергеем Шнуровым в «Физруке». О произошедшем девушка поделилась в своем Instagram. Серию с участием Ксю показали в эфире ТНТ в октябре.