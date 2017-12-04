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16:33, 4 декабря 2017 308
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Рязанский цикл «Сверхъестественного отбора» начался на ТВ-3. Видео

Рязанский цикл «Сверхъестественного отбора» начался на ТВ-3. Видео

Цикл телевизионных программ «Сверхъестественный отбор», снятый в Рязанской области, стартовал на телеканале ТВ-3 в понедельник, 4 декабря. Об этом сообщил сайт телеканала.

За звание сильнейшего в регионе в программе будут бороться четыре экстрасенса: Наталья Леман, Виктория Белова, Сергей Полушкин и Марина Антонова.

В первой серии Наталья Леман выяснянит перипетии любовной истории в детском лагере «Юность» и выберет трагическую дату в жизни студентки РГУ, пишет «Комсомольская правда».

Ведущий программы — участник «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов. Программу снимали в фитнес-центре и ресторане.

Программа выходит с понедельника по четверг в 14.00.

Фото Алины Хулхачиевой


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