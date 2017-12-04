Рязанский цикл «Сверхъестественного отбора» начался на ТВ-3. Видео

Цикл телевизионных программ «Сверхъестественный отбор»,
За звание сильнейшего в регионе в программе будут бороться четыре экстрасенса: Наталья Леман, Виктория Белова, Сергей Полушкин и Марина Антонова.
В первой серии Наталья Леман выяснянит перипетии любовной истории в детском лагере «Юность» и выберет трагическую дату в жизни студентки РГУ, пишет «
Ведущий программы — участник «Битвы экстрасенсов» Сергей Пахомов. Программу снимали
Программа выходит с понедельника по четверг в 14.00.
Фото Алины Хулхачиевой