Путину покажут «Легенду о Коловрате»

Владимиру Путину покажут фильм «Легенда о Коловрате». Президент планирует посмотреть картину вечером в среду, 29 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «
«Мы ожидаем, что в конце дня президент найдет время, посмотрит вкратце фильм „Легенда о Коловрате“, но это будет, наверное, совсем поздно… По крайней мере, мы будем готовы пригласить создателей этой картины», — отметил Песков.
Напомним, «Легенду о Коловрате» можно увидеть на экранах рязанских кинотеатров с 30 ноября. Ранее в городе
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